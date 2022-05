Governo do Amazonas apresenta projetos ambientais para Embaixada da Irlanda

País tem interesse em financiar programas de desenvolvimento sustentável no estado do Amazonas

O secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, apresentou, na manhã de hoje (26), os principais projetos de meio ambiente do Governo do Amazonas para o embaixador da Irlanda no Brasil, Sean Hoy. Objetivo é que Governo e Embaixada possam firmar parceria para financiamento de programas por meio da Estratégia da Irlanda para a América Latina e Caribe para 2025, chamada “Irlanda Global”.

“Nosso objetivo é entender de uma forma mais profunda áreas passíveis de desenvolvimento e os desafios da Amazônia”, afirmou o diplomata, que esteve nos últimos três dias visitando o interior do estado, para vivenciar a realidade local.

Entre as áreas visitadas pela equipe da Embaixada da Irlanda, está a Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Uatumã, gerida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema). A equipe passou dias na floresta, visitando comunidades e conhecendo cadeias produtivas do estado, como a de óleos essenciais.

“Quero parabenizar a Irlanda por propor estratégias para o Brasil e por se disponibilizar para conhecer atividades em campo, nesse cenário da floresta, onde a Amazônia enfrenta desafios de conservar a natureza e gerar renda para a qualidade de vida das pessoas”, disse o secretário de Estado, Eduardo Taveira.

Desafios

De acordo com o secretário, o projeto Irlanda Global está alinhado com as estratégias do Governo do Amazonas, tendo ambos como base os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), cuja primeira meta é a erradicação da pobreza.

“Nós vivemos em um estado que tem 97% de cobertura natural e 50% da população vive na linha da pobreza. Esse ambiente é propício para ilegalidade. Precisamos enfrentar a raiz, que é a pobreza e a miséria associada às pessoas que cuidam da floresta”, disse Taveira. “É necessário que o desenvolvimento sustentável siga o tripé ambiental, econômico e social”, acrescentou o titular da Sema.

Projetos

Durante o encontro, foi apresentada à Embaixada da Irlanda a Estratégia Estadual de Redução de Emissões e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, que envolve os seguintes projetos: Plano Estadual de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas do Estado do Amazonas (PPCDQ/AM); Programa Amazonas Mais Verde; Lei de Serviços Ambientais e Mudanças Climáticas; e estratégias de REDD+, por meio da Coalizão LEAF e do Race to Zero.

A Estratégia Estadual tem objetivo de reduzir as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) do Amazonas em até 50%, até 2030.

Com informações da Sema