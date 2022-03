Governo do Amazonas anuncia programação do Carnaboi 2022

Entrada gratuita com carteira de vacinação

Com público de até 5 mil pessoas e transmissão ao vivo, a programação do Carnaboi conta com mais de 40 atrações

Manaus já está em ritmo de boi-bumbá e o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, anuncia que o Carnaboi está de volta nesta sexta-feira e sábado (25 e 26/03). Em sua 21ª edição, mais de 40 atrações estão confirmadas para o evento, que conta com público fixado em 5 mil pessoas, no Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho – Sambódromo, avenida Pedro Teixeira, 2565, Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus.

Neste ano, o Carnaval no embalo das toadas também conta com transmissão ao vivo, com audiodescrição e Libras, pela TV Encontro das Águas, redes sociais do @governo_do_amazonas, @culturadoam e Portal BNC (bncamazonas.com.br).

Para o titular da pasta, Marcos Apolo Muniz, o Carnaboi é símbolo da cultura amazonense e uma potência capaz de movimentar a classe artística, gerando renda e postos de trabalho.

“Este ano, nós agrupamos as atrações para que possamos alcançar e apoiar o maior número de artistas, são 41 atrações nesta edição”, destaca o secretário. “É nossa missão promover esse recomeço, com todos os cuidados, exigindo a apresentação da carteira de vacinação contra a Covid-19, mas também preocupados em retomar essa economia criativa que impulsiona a arte do nosso estado”.

Os shows acontecem neste final de semana, das 19h até às 4h. As atrações se apresentam em um palco posicionado entre os blocos A e E. Cada grupo de artistas tem uma hora de show.

Atrações

Os artistas dividem o palco, revezando repertório de Caprichoso e Garantido. Entre as atrações azuladas, na sexta, estão confirmados nomes como Patrick Araújo, Marujada de Guerra, Klinger Jr. O boi vermelho e branco vai ser representado por David Assayag, Márcia Siqueira, Tony Medeiros e a Batucada do Garantido.

No sábado, além das atrações parintinenses, os bois de Manaus Bumbá Corre Campo, Bumbá Garanhão e Bumbá Brilhante abrem a programação do Carnaboi com muita música e folclore.

Ainda na segunda noite, Tony Medeiros, Israel Paulain e Sebastião Jr levam as toadas do Boi Garantido. Enquanto que os artistas Jr. Paulain, Arlindo Neto e Prince apresentam sucessos do Boi Caprichoso.

Acesso

Com entrada gratuita, é obrigatória a apresentação da carteira de vacinação atualizada contra a Covid-19 e documento com foto.

O público conta com duas entradas. Uma localizada na rua Jornalista Flaviano Limongi (entre o Sambódromo e a Arena da Amazônia Vivaldo Lima) e outra disponível pela rua Loris Cordovil.

Programação completa do Carnaboi 2022:

Sexta-feira (25/03), a partir das 19h

19h – Rei Azevedo, Márcio do Boi e Itamar Benarroz

20h – Robson Jr e Grupo A Toada

21h – Klinger Jr e Paulinho Viana

22h – P.A Chaves e Fábio Casagrande

23h – Patrick Araújo e Marujada de Guerra

0h – David Assayag, Márcia Siqueira e Batucada do Garantido

1h – Canto da Mata e Fabiano Neves

2h – Helen Veras e Felipe Jr

3h – Kboclos e Cézar Pinheiro

Sábado (26/03), a partir das 19h

19h – Jardel Bentes, Banda Kamayurá, Kuarup

20h – Bumbá Corre Campo, Bumbá Garanhão e Bumbá Brilhante

21h – Tony Medeiros e Curumins da Baixa

22h – Edilson Santana e Leonardo Castelo

23h – Mara Lima, Luanita Rangel e Marcia Novo

0h – Israel Paulain e Sebastião Jr

1h – Edmundo Oran e Prince

2h – Carlinhos do Boi e Carlos Batata

3h – Jr Paulain e Arlindo Neto