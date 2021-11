Governo do Amazonas anuncia novos investimentos no interior

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), anunciou fomento ao esporte em mais sete municípios das calhas dos rios Purus e Juruá. O itinerário das visitas começou na terça (09/11) por Pauini e Boca do Acre, e finalizado na quinta-feira (11/11), após passagens por Guajará, Envira, Eirunepé, Carauari e Itamarati, este último já receberá o aporte de R$ 50 mil.

A série de visitas ao interior teve o objetivo de projetar novos investimentos no esporte amazonense, tanto o de base quanto o de alto rendimento, de acordo com as demandas coletadas em cada município. “É determinação do governador Wilson Lima que o esporte comunitário e profissional seja fomentado em todas as regiões do estado. Dessa vez, estivemos em sete municípios do interior do Amazonas. Uma viagem muito proveitosa e com a definição de excelentes investimentos para o futuro”, afirmou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Em Itamarati (distante 985 quilômetros da capital) o Governo do Amazonas anunciou o investimento de R$ 50 mil. O recurso beneficiará os projetos sociais do município voltados às diferentes modalidades esportivas. “É muito importante (o investimento). Itamarati está maravilhada, porque os esportistas só têm a ganhar. Só temos a agradecer por essa emenda de R$ 50 mil para a secretaria de esportes”, apontou Henoque Cavalcante, coordenador de esportes municipal.

Já em Pauini (a 923 quilômetros de Manaus), a equipe técnica da Faar conheceu o Centro Esperança e o Estádio Edgar Coutinho, onde são desenvolvidos projetos sociais como o Atletas de Cristo. Já em Boca do Acre (distante 1.028 quilômetros da capital), foram visitados os ginásios esportivos Bola Sete, Jacinto Ale e Elson Melo, além do estádio municipal Artur Leite.

“A importância dessa visita é primordial, é um elo que está criado entre o Governo do Estado e o município de Boca de Acre. Isso vai trazer várias melhorias para os nossos projetos, ao nosso esporte. A gente tem um potencial grande no futebol, futsal, atletismo e vôlei”, enfatizou Thiago Pinheiro, secretário de turismo, cultura, eventos, esporte e lazer de Boca do Acre.

Francisco Lima, secretário de cultura, esporte e lazer de Envira (a 1.028 quilômetros de Manaus) falou sobre a importância da presença estadual no município. “Primeiramente agradeço a Deus, segundo lugar ao governador do estado, Wilson Lima, pela parceria que tem tido conosco. A vinda da Faar a Envira é de suma importância. Que nós possamos alavancar a cultura e esporte aqui do município”, disse.

#FaarEmAção – Desde abril deste ano, o Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento, já esteve em mais de 50 cidades do interior. O objetivo é conhecer a realidade esportiva local, colher as demandas municipais e definir novos investimentos para o interior.