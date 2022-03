Governo do Amazonas abre inscrições para o Programa Kunhã CT&I, da Fapeam

O programa visa apoiar estudos de pesquisadoras para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental do estado

O Governo do Amazonas abriu inscrições para o Programa Kunhã – Ciência, Tecnologia e Inovação no Amazonas (CT&I) – Edital 008/2022, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam). O recurso no valor de R$ 2,8 milhões será investido em projetos de pesquisadoras, vinculadas às instituições de ensino superior e de pesquisa, sediadas no estado para o desenvolvimento de estudos de excelência, inovadores e criativos. As inscrições irão até o próximo dia 22 de abril.

O Programa Kunhã CT&I vai financiar pesquisas que contribuam, significativamente, para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental do estado, nas seguintes áreas temáticas relacionadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS): fome zero e agricultura sustentável; saúde e bem-estar; educação de qualidade; trabalho decente e crescimento econômico e consumo e produção responsáveis.

O Programa apoiará 30 propostas. Desse total, 13 projetos serão apoiados com valor de até R$ 40 mil, dez propostas com valor máximo de até R$ 80 mil e sete projetos com financiamento máximo de até R$ 100 mil.

Dentre os requisitos para participar do certame, estão: ser brasileira e, quando estrangeira, possuir visto permanente; ter título de mestre ou doutora; estar cadastrada no banco de pesquisadores da Fapeam; Possuir currículo atualizado no ano de submissão da proposta, na Plataforma Lattes do CNPq; ser vinculada formalmente em instituição de pesquisa ou ensino superior ou centro de pesquisa, público ou privado, sem fins lucrativos, com sede ou unidade permanente localizadas no estado do Amazonas, entre outros.

As propostas devem ser submetidas por meio do Sistema de Gestão da Informação da Fapeam (SigFapeam), disponível em: http://www.fapeam.am.gov.br.