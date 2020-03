Governo do Amapá contrata empresa para retirar navio que naufragou no rio Jari

O governo do Amapá contratou – de forma emergencial – uma empresa que vai fazer a retirada do navio Anna Karoline III, que naufragou no rio Jari, no Amapá, no último sábado.

A medida tem respaldo em um decreto publicado pelo governo do Estado, nesta semana, para reforçar o atendimento às vítimas e familiares.

A força-tarefa de resgate, que agora conta com 27 mergulhadores de águas profundas, já entra no sexto dia em busca de desaparecidos. Foram resgatadas 49 pessoas com vida.

E, de acordo com o último boletim divulgado pelo governo do Amapá, na noite de ontem, 25 corpos foram encontrados e 12 pessoas ainda estão desaparecidas.

Devido a sinais de contaminação do rio, um sistema emergencial foi providenciado para levar água potável para a região.

A Defesa Civil também fez aquisição de kits de alimentação para reforçar o atendimento às vítimas e familiares, além dos profissionais envolvidos.

Além da apuração da Marinha, a Polícia Civil também investiga o caso. Um homem já foi preso, acusado de fornecer combustível clandestino para a embarcação.

Por EBC