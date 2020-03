Governo do Amapá contabiliza 13 mortos em naufrágio

Segundo o governo do Amapá, 46 sobreviventes foram resgatados do naufrágio da embarcação Anna Karolina III, ocorrido na madrugada do último sábado (29), no Rio Amazonas, próximo ao município de Laranjal. Até o momento, um total de 13 corpos foram encontrados: oito são mulheres (entre elas, três meninas com idade entre sete e onze anos); e cinco são homens.

Um grupo de 18 mergulhadores do Pará e Amapá está envolvido nas operações de busca pelos desaparecidos. Segundo as autoridades locais não é possível precisar quantas pessoas estavam na embarcação, pois não existe uma lista oficial de passageiros.