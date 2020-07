Governo atende Belarmino Lins e libera recursos para aquisição de cestas básicas a 18 municípios

O deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas) destacou, na tarde desta quarta-feira (15), a liberação de recursos, pelo Governo do Estado, que possibilitarão a aquisição de cestas básicas para beneficiar famílias carentes de 18 municípios amazonenses que ainda sofrem com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Os recursos, que contemplarão famílias que vivem hoje na linha da pobreza, são provenientes de emendas parlamentares que o líder progressista redistribuiu há pouco mais de dois meses para ajudar o governo Wilson Lima/Carlos Almeida nas ações de combate a pandemia no interior. Da cota de R$ 6.900 milhões a que tem direito para usar em emendas ao Orçamento do Estado de 2020, o deputado redistribuiu R$ 2.400 milhões referentes ao saldo das emendas.

“Fico feliz por poder ajudar mais uma vez o interior do meu Estado que ainda luta com a pandemia que atinge, principalmente as famílias carentes que precisam de auxílio para sua sobrevivência. Por isso, sou profundamente grato ao governador Wilson Lima e ao seu vice, Carlos Almeida pelas ações empreendidas em favor da população carente nestes tempos de pandemia”, explica Belarmino Lins. Os recursos ao interior foram liberados mediante convênios celebrados entre o Governo e as Prefeituras Municipais.

Os municípios beneficiados: Amaturá (R$ 100.000,00), Fonte Boa (R$ 100.000,00), Novo Aripuanã (R$ 100.000,00), Barreirinha (R$150.000,00), Benjamin Constant (R$ 150.000,00), Carauari (R$ 200.000,00), Envira (R$100.000,00), Guajará (R$100.000,00), Ipixuna (R$100.000,00), Maraã (R$ 100.000,00), São Paulo de Olivença (R$ 100.000,00), Tonantins (R$ 100.000,00), Caapiranga (R$ 100.000,00), Maraã (R$ 100.000,00), Itapiranga (R$100.000,00), Juruá (100.000,00), Manaquiri (R$100.000,00) e Tapauá (100.000,00).