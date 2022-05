Governador sanciona lei que estimula desenvolvimento de startups no Amazonas

Objetivo é reduzir desigualdades econômicas e fomentar geração de emprego e renda

O Governo do Amazonas planeja impulsionar negócios de base tecnológica no estado, as chamadas startups. Lei sancionada pelo governador Wilson Lima estabelece uma série de regras de estímulo, como a possibilidade de criação de chamamentos públicos exclusivos para o segmento, cooperações com universidades e contratação especial para desenvolvimento de soluções tecnológicas.

Iniciativa pioneira, a Lei Estadual nº 5.861/2022 visa facilitar e desburocratizar a abertura de negócios nesse segmento econômico no Amazonas, inclusive atraindo empresas de outras regiões do país. O objetivo é estimular o surgimento de empresas de base tecnológica em diversas modalidades, aproveitando, áreas de conhecimento potenciais do estado desenvolvidas, por exemplo, nos cursos da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Com a lei, o estado abre as portas para as propostas tecnológicas, criando as condições para a administração pública contratar startups, inclusive consórcios de empresas, para a prestação de serviços, teste de soluções inovadoras, com ou sem risco tecnológico.

A expectativa do governo é firmar parcerias com empresas que possam apresentar soluções tecnológicas que aprimorem serviços públicos em áreas fundamentais para a população, como segurança pública, saúde e economia, com enfoque no turismo e na cultura amazônica.

Com informações da Secom