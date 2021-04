Governador recebe prefeito, atende demandas e promete visitar Maraã

Com a presença do deputado estadual Belarmino Lins (PP), o governador Wilson Lima recebeu em audiência, na quarta-feira (14), no Palácio da Compensa, o prefeito de Maraã, Edir Castelo Branco (Republicanos), acompanhado do seu vice-prefeito e vereadores, ocasião em que foram tratados assuntos de grande importância para o município.

Na audiência, o governador se prontificou em atender pedido de Edir sobre a pavimentação do sistema viário da cidade, bem como providenciar o retorno da Cosama ao município a fim de resolver sérios problemas relacionados ao abastecimento de água na cidade. “A questão da Cosama é de alta relevância, pois vai garantir água potável de qualidade à população, incorporando o órgão autônomo da Prefeitura Municipal”, comentou Belarmino.

Wilson Lima também ficou de liberar recursos para a construção de um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) em Maraã, além do que aceitou convite de Edir Castelo Branco para visitar o município e se inteirar da real situação de Maraã quanto a enchente que assola o interior do Amazonas. A visita deverá ocorrer nos próximos 20 dias.

“Agradecemos a forma amiga como o governador recebeu o prefeito Edir e sua comitiva, atendendo as demandas levadas a ele e firmando compromisso para ir a Maraã verificar in loco a situação da população local diante da grande enchente deste ano”, disse Belarmino Lins.