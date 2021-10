Google Cloud mostrará as suas emissões de carbono no meio ambiente

A nuvem do Google possui ferramentas para ajudar as pessoas a compreender o melhor seu impacto ambiental como parte dos esforços mais amplos da empresa para combater as mudanças climáticas. Então, o recurso de pegada de carbono revela as emissões de carbono associadas ao consumo de eletricidade do uso da Cloud Platform, em que exibe as emissões ao longo do tempo e pode decompor os dados por projeto, produto e região.

Sendo assim, as empresas irão poder incluir as informações em seus próprios dados de emissões para auditorias internas e divulgação de carbono. O Google enfatizou que os números se relacionam às emissões brutas de carbono de um usuário, uma vez que a empresa foi neutro por mais de uma década.

O Google Cloud sinalizará aplicativos que não estão em uso, assim como as suas emissões de carbono. O mecanismo de busca sugere que a exclusão de aplicativos identificados pelo recomendador de projeto autônomo ajudará as empresas a diminuir os riscos de segurança.

Além disso, o Google está trazendo o Earth Engine para a plataforma do Cloud para selecionar os usuários, através de imagens de satélite, conjuntos de dados e outras ferramentas para “rastrear, monitorar e prever mudanças na superfície da Terra” causadas por eventos climáticos extremos ou alguma atividade humana.

Segundo a plataforma, será permitido que as empresas reduzam e mitiguem riscos, “se tornem mais resistentes às ameaças das mudanças climáticas” e economizem dinheiro.

Na semana passada, o Google mostrou uma série de recursos que destacam o impacto ambiental das escolhas do consumidor. Com isso, os resultados de compras podem promover opções mais sustentáveis enquanto a empresa passou a mostrar estimativas de emissão de carbono para quase todas as viagens.

Além disso, o Google espera usar IA para melhorar a eficiência dos semáforos e reduzir a poluição de carros ociosos. (ENGADGET)