Goleiro belga morre vítima de leucemia aos 28 anos

O goleiro belga Miguel Van Damme, do Cercle Brugge, morreu após uma luta de seis anos contra a leucemia. Ele passou toda a sua carreira profissional de oito anos no clube, mas sua batalha contra o câncer o fez atuar em apenas 50 partidas pelo time. Van Damme tinha 28 anos.

O guarda-redes começou sua trajetória na liga belga em 2014, mas foi diagnosticado com leucemia dois anos depois. Ele se recuperou por um tempo, mas depois sofreu uma recaída , em 2020 chegou a afirmar que o tratamento não era mais eficaz.

Nas redes sociais, o Cercle Brugge manifestou o luto pela morte do atleta. As tradicionais cores verde e preto deram lugar ao preto e branco pela morte de Van Damme.

– É com grande tristeza que informamos que nosso amigo e companheiro de equipe Miguel Van Damme travou sua longa e desigual batalha contra a leucemia. Palavras não são suficientes para descrever o que sentimos, mesmo sabendo que as coisas não iam bem há algum tempo. Hoje é um dia extremamente difícil na história de quase 123 anos do Cercle Brugge. Nossos pensamentos vão em primeiro lugar para sua esposa Kyana, sua filha Camille, os pais de Miguel, sua irmã Francesca, mas também seus muitos amigos e familiares. Miguel, sua perseverança e força para ir em frente (de novo) repetidamente, revés após revés, foi admirável. Você é um exemplo de positivismo, persistência e espírito de luta. Uma fonte de inspiração para todos que lutam. Para sempre em nosso coração verde-negro – escreveu o clube.

Kyana, esposa de Van Damme e que tem um filho de um ano fruto do relacionamento com o goleiro, disse nas redes sociais:

– Você nos deixou muito lentamente, mas fez isso de novo à sua maneira (…) Você lutou como um leão. grato por quem você era. Um modelo para muitos.

Van Damme deve ser homenageado da mesma forma antes do amistoso internacional desta terça-feira à noite entre Bélgica e Burkina Faso.

