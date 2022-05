Globo bate SBT e retoma direitos de transmissão da Libertadores para TV Aberta

Emissora carioca cedeu algumas determinações impostas pela Conmebol na negociação

Após três anos, a Taça Libertadores da América voltará a ter transmissão da Rede Globo. O novo contrato permite os direitos de exibição do torneio entre 2023 e 2026. A informação foi dada inicialmente pelo portal ‘Notícias da TV’ e confirmada pelo Lance!.

A Globo travou uma acirrada disputa com o SBT para ter de volta os direitos de transmissão da competição sul-americana. A emissora carioca aceitou transmitir a final da competição mesmo que não haja brasileiros na decisão.

Para a Globo, no entanto, a nova condição é algo inédito, tendo em vista que nunca transmitiu a decisão da competição quando não tinha clubes brasileiros na disputa. A grande decisão entre Boca Juniors e River Plate, em 2018, por exemplo, não foi exibida.

A emissora já havia aceitado outra determinação da Conmebol nesta semana. Com isso, neste novo contrato, ela terá de mostrar os patrocinadores da entidade sul-americana, o que não era feito pela empresa até 2019, e foi realizado pelo SBT nos últimos dois anos.

Além da Libertadores, a Globo garantiu os direitos de transmissão a Recopa Sul-Americana, que é o encontro do vencedor da Libertadores e da Copa Sul-Americana.

A última decisão da Libertadores transmitida pela Rede Globo foi a partida entre Flamengo e River Plate, em 2019, na cidade de Lima, no Peru. Na ocasião, o Rubro-Negro bateu o time argentino por 2 a 1, de virada, com os emblemáticos gols do artilheiro Gabigol nos minutos final do jogo.

Com informações do Terra