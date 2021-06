Globo antecipa saída de Faustão e Tiago Leifert comandará o ‘Domingão’

O contrato do apresentador com a TV Globo foi finalizado.

Nesta quinta-feira (17), a TV Globo divulgou um comunicado informando a saída antecipada do apresentador Fausto Silva do comando do ‘Domingão do Faustão’. Tiago Leifert comandará a atração dominical até a estreia do novo projeto em desenvolvimento com Luciano Huck.

Segundo a emissora, a decisão foi tomada “por razões estratégicas e internas”, formalizando assim o distrato do contrato de Faustão com a emissora.

Faustão tinha confirmado no início do ano que deixaria a TV Globo no fim de 2021, após 32 anos de trabalho na emissora. O veterano estaria com um contrato encaminha com a Band, também para comandar uma atração dominical. (RAFAEL DAMAS)