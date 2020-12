Glênio Seixas é homenageado por Belarmino Lins com a Medalha do Mérito Legislativo

O prefeito reeleito do município de Barreirinha, Glênio José Marques Seixas, foi homenageado pelo deputado Belarmino Lins (PP) com a Medalha do Mérito Legislativo, a mais alta comenda concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) em reconhecimento a personalidades com especial destaque nas mais diversas áreas da vida do Estado.

A solenidade ocorreu no início da tarde desta quinta-feira (10), no Plenário Ruy Araújo. “A nossa homenagem distingue um grande cidadão amazonense dono de uma imensa folha de bons serviços prestados ao Estado”, disse Belarmino sobre o homenageado.

Natural da cidade de Manaus, onde nasceu em 06 de agosto de 1981, Glênio é filho de Gilvan Geraldo de Aquino Seixas e Cleonira Marques Seixas, pai de Nicolle de Jesus Sá Seixas. Atualmente comanda os destinos do município de Barreirinha, no Baixo Amazonas, distante a 331 km em linha reta da capital.

Glenio ingressou na política sob a influência do avô Raimundo Andrade Seixas, que foi vereador em Barreirinha e deputado estadual. Outra influência foi o pai, Gilvan, prefeito da “Princesinha do Ramos” em três mandatos. Cursou a Faculdade de Direito em Manaus e, após concluir os estudos, mudou-se para Barreirinha onde, em 2012, se elegeu vereador pelo PMDB, sendo o mais votado do pleito.

Em 2016, Glênio se elegeu prefeito municipal de Barreirinha com 5.590 votos. Seu grande trabalho, principalmente, no setor educacional, possibilitou-lhe a reeleição em 2020, quando alcançou 9.697 votos, correspondendo a 60,52% do eleitorado local.