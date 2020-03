Givancir dos rodoviários tem prisão temporária decretada

Foi preso na noite desta segunda-feira (2), o presidente do Sindicato dos Rodoviários do Amazonas, Givancir Oliveira. O mandado de prisão temporária foi decretado pelo juiz Carlos Henrique Jardim da Silva, da 2ª Vara da Comarca de Iranduba, após pedido da Polícia Civil. O sindicalista é investigado por envolvimento no homicídio de Bruno de Freitas Guimarães, 24, ocorrido em um ramal naquele município, no último sábado (29).

Segundo relatos de familiares da vítima, Givancir teria sido o autor dos disparos após cobrança de uma dívida trabalhista. O cunhado de Bruno também foi atingido e foi transferido em estado grave ao Hospital e Pronto-socorro 28 de Agosto, em Manaus.

Depoimento

Na tarde de ontem (2), o titular do 31º Distrito Integrado de Polícia (DIP), delegado Geraldo Eloi, ouviu o depoimento do acusado e a partir daí as autoridades solicitaram mandado de prisão temporária, válido por 30 dias, contra o sindicalista.