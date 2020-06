George Lins assume a Presidência do Diretório do Progressistas em Manaus

“Estamos prontos e vamos lutar para eleger o máximo dos nossos candidatos a vereador e assim conquistar mais representatividade progressista na CMM”, afirmou George Lins, novo Presidente do Diretório Municipal – Manaus.

Em cerimônia virtual, o médico George Lins de Albuquerque assumiu na sexta-feira (19) a Presidência do Diretório Municipal do Progressistas em Manaus e garantiu que o partido está preparado e vai mostrar isso por meio das mídias digitais. O anúncio foi feito durante videoconferência da legenda realizada na sexta-feira (19) que reuniu os pré-candidatos progressistas às eleições deste ano na cidade de Manaus.

“Nós vamos mostrar para Manaus que estamos prontos e que faremos o melhor para nossa gente. Para mim, é uma honra e um desafio assumir a Presidência Municipal do Progressistas em um momento difícil, de pandemia, período em que todos terão que se reinventar, fortalecer a fé, reconstruir a nossa economia e dar uma atenção especial ao nosso sistema de saúde”, destacou.

George Lins de Albuquerque tem 12 anos de formado e atua desde então no serviço público de saúde do Estado do Amazonas. O médico une juventude, experiência e já realizou centenas de cirurgias em Manaus e no interior do Amazonas. É especialista em Cirurgia Geral e Urologia pelo Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV/UFAM) e subespecialista em Urologia Oncológica pelo Instituto do Câncer de São Paulo, hospital esse vinculado ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP-SP. Atualmente ocupa o cargo de Chefe do Serviço de Urologia da FCECON e realiza procedimentos cirúrgicos em pacientes diagnosticados com câncer de próstata, rim, bexiga, testículo e demais órgãos do sistema urogenital. É conhecido pela sua dedicação profissional e pelo tratamento humanizado a cada paciente que atende seja na capital ou no interior.

“Foi justamente a atuação no serviço público, atendendo aos pacientes mais necessitados e que tanto precisam de tratamento médico que me senti motivado a ingressar no partido e aceitar esse desafio no campo político, pois as decisões sobre as transformações positivas na saúde passam pela boa vontade dos políticos que administram o nosso Estado e a nossa capital. Tenho esperança e fé em dias melhores. Nós temos diversos filiados que querem fazer a diferença e estão dispostos a arregaçar as mangas e trabalhar”, explicou o presidente do diretório Manaus.

Representatividade e transformação na CMM

A manifestação de George Lins de Albuquerque foi enfática ao declarar que o Progressistas quer promover transformações positivas para o desenvolvimento da cidade e que vai buscar conquistar, voto a voto junto ao eleitor, para conseguir eleger o maior número de vereadores e aumentar a representatividade na Câmara Municipal de Manaus.

“A população quer mudança, transformação e representantes que sejam atuantes. Nós temos pré-candidatos determinados em desenvolver um trabalho parlamentar exemplar e com propostas que façam a diferença para a nossa cidade”, defendeu.

Para concorrer às eleições municipais de 2020 o Progressistas conta com 60 pré -candidatos que vão disputar o cargo de vereador. Atualmente o Progressistas possui um único representante na Câmara Municipal de Manaus, o vereador Marrison Roger.

Plataformas digitais: ferramenta de divulgação e aproximação com o eleitor

No evento, os progressistas esclareceram questionamentos dos filiados e concluíram que as estratégias digitais serão as grandes ferramentas tanto da pré-campanha como da corrida em busca de votos após as convenções partidárias.

A pandemia, de acordo com o novo dirigente municipal do Progressistas não permitirá aglomerações e por isso o uso das redes sociais deverá ser a regra no processo eleitoral. Na videoconferência de sexta foi sugerido o uso intenso de ferramentas como Facebook, Instagram e Twitter, além do aplicativo Whatsapp..

“Praticamente, o convencimento dos eleitores terá que ser buscado através da veiculação de idéias e propostas massificadas nas redes sociais, e quanto mais cedo os progressistas começarem a fazer isso, melhor para a disseminação daquilo que a população quer ouvir como solução para os problemas de Manaus e do Estado do Amazonas”, discorre o dirigente.

“Os progressistas – afirma George – querem o melhor para Manaus e isso eles vão mostrar nas plataformas digitais. De minha parte, estou à disposição de todos os companheiros na sede do Progressistas diariamente, para qualquer informação ou orientação seja envolvendo as nossas ações nas redes sociais, seja envolvendo outras questões como o processo de registro de candidaturas”, finalizou.