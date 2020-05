General Rêgo Barros, porta-voz da Presidência, está com coronavírus

O porta-voz da Presidência, general Otávio Santana do Rêgo Barros, testou positivo para coronavírus após realizar exame na segunda-feira 4. De acordo com o Palácio do Planalto, que confirmou a informação, ele está em casa e “sem sintomas que mereçam maiores preocupações”.

O general é mais um integrante da Presidência a contrair a doença. Em março, após viagem da comitiva presidencial aos Estados Unidos, 17 integrantes testaram positivo no retorno ao Brasil. O primeiro a ser diagnosticado foi o secretário de Comunicação da Presidência da República, Fabio Wajngarten.

Também foram infectados o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, Samy Liberman, secretário especial adjunto de Comunicação Social da Presidência, e o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.

O presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama Michelle Bolsonaro e a filha do casal também foram testados na ocasião e os resultados deram negativo, segundo o Palácio do Planalto. Diante das polêmicas criadas em torno dos exames, a Justiça Federal de São Paulo emitiu liminar na semana passada que obrigava o presidente a mostrar o resultado do exame.

Em vez disso, foi apresentado um laudo médico, considerado insuficiente pela Justiça que cobrou novamente os documentos. A liminar foi suspensa após recurso da Advocacia-Geral da União (AGU) no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), no último sábado, 2, e o presidente se tornou desobrigado de provar que não contraiu a doença.