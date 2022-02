Gedeão Amorim se filia ao Avante para ajudar a ‘transformar o Amazonas’

Com uma vida dedicada à política amazonense, o ex-deputado federal Profº Gedeão Amorim, 69 anos, é o mais novo filiado do Avante. A sua entrada no partido foi oficializada em cerimônia realizada, na noite desta quinta-feira, 17/2, no Auditório Berlamino Lins, localizado na Assembleia Legislativa do Amazonas (Ale-AM), Parque Dez, zona Centro-Sul e contou com a presença do presidente estadual da sigla, o prefeito de Manaus, David Almeida.

Acompanhado de seus familiares e amigos, Gedeão Amorim fez questão de agradecer ao convite de ingressar no Avante e revelou que espera contribuir com sua experiência para a consolidação do grupo político que busca transformar a realidade da população amazonense.

“Agradeço a todos que me acompanham e contribuíram para que hoje eu pudesse me apresentar ao Estado como uma opção de homem de moral, respeito e competência. Hoje, começamos um novo momento. A minha vinda para o Avante já era de longa espera visto a proximidade que tenho com o prefeito David Almeida, que vem das ações comunitárias do Morro da Liberdade, no bairro da Betânia. Ele foi em Brasília (DF), em 2018, e me disse: “Venha conosco para o Avante”. Ele insistiu, mas eu resisti. E foi a mesma coisa para o último pleito municipal”, afirmou Amorim.

O novo membro do partido não escondeu a admiração que sente por fazer parte do grupo político do prefeito de Manaus, visto a qualidade do trabalho apresentado no primeiro ano de gestão, que já rendeu inúmeros prêmios.

“O David é um homem de estrela brilhante. Desde o seu começo político, ele tem uma trajetória impecável. Um jovem que vem se experimentando e provando. Já passou pelo parlamento, já fui presidente da Aleam, já dirigiu o Estado por um tempo onde pôde dar prova da sua competência, e como um ano de gestão a frente da Prefeitura de Manaus, venceu as dificuldades. Todos os manauaras, têm o maior orgulho de ter uma prefeitura bem administrada. Nós temos a expectativa e quero contribuir para que o prefeito David vá, cada vez mais, consolidando essa credibilidade e competência, para que ele se torne uma grande liderança política amazonense”, salientou.

Presidente estadual do Avante, o prefeito David Almeida deu as boas-vindas ao professor Gedeão e frisou que o objetivo do partido é ter o maior número de parlamentares na Câmara Federal e na Aleam.

“Estamos montando um time forte de pessoas apaixonadas pelo nosso Estado e que sabem a importância do trabalho realizado por eles para a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Já anunciamos a chegada do Chico Preto. Hoje, estamos oficializando a entrada do Gedeão, e teremos muitas novidades nos próximos 30 dias. Vamos trabalhar para eleger quatro ou cinco deputados estaduais e quatro federais. A população amazonense pode ter certeza que os representantes do Avante vão lutar para transformar o nosso Estado”, concluiu Almeida.