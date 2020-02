Gasolina mais barata de Manaus é vendida a R$ 4,69

A gasolina mais barata vendida em Manaus é de R$ 4,69 em um posto de combustíveis na Avenida Tefé, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus. Os valores de combustíveis praticados na cidade foram levantados em uma pesquisa semanal feita pelo Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-AM), nesta quinta-feira (6).

A pesquisa atual de preços foi realizada em 54 postos espalhados pela cidade, onde foi constatada a prática de menor preço da Gasolina Comum (R$ 4,69) no Posto Catarina Comércio de Combustível, situado na avenida Tefé, 988, Japiim; da Gasolina Aditivada (R$ 4,77) no Posto São Jorge, na avenida Silves, 1.497, Raiz, e no Posto Castelinho, situado na rua São Luiz, 80, Adrianópolis.

O menor preço do Etanol foi de R$ 3,37 no Posto São Jorge, na Avenida Silves, bairro Raiz. O Diesel Comum mais barato foi de R$ 3,54 no Posto Recopel, na Avenida Autaz Mirim, Distrito Industrial. O Diesel S10 mais barato era vendido a R$ 3,71 no Posto Recopel, na Avenida Autaz Mirim, Distrito Industrial.

A ação tem o objetivo de dar ênfase na proteção dos interesses dos consumidores quanto ao preço e ofertas dos produtos e serviços, conforme dispõem a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC) em seus arts. 4º e 6º, incisos II e III, além de incentivar a promoção da livre concorrência e de coibir as práticas de infrações à ordem econômica praticados no mercado, como, por exemplo, o cartel de preços.

fonte | G1