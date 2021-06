Gás de cozinha fica mais caro a partir de segunda-feira

A Petrobras anunciou aumento no preço médio do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) para as distribuidoras. O valor irá aumentar 5,9% nesta segunda-feira, 14.

Com esse reajuste, o GLP, conhecido como gás de cozinha, terá o valor de R$ 3,40 por quilo para as distribuidoras. Conforme a petroleira o preço segue o equilíbrio do mercado internacional.

A mudança de valor acompanha as variações do preço do produto no mercado externo, assim como a taxa de câmbio. Mas a Petrobras informou que evita fazer imediatamente o repasse dos valores para o mercado interno devido a variação constante no âmbito internacional.

A companhia destacou que o alinhamento dos preços entre os mercados, interno e externo, é essencial para garantir o fornecimento do gás de cozinha ao mercado brasileiro. Dessa forma não existe risco de desabastecimento e nenhuma das regiões brasileiras.

Combustível

Na sexta-feira, 11, a Petrobras comunicou o reajuste no valor da gasolina e do diesel. O primeiro teve uma diminuição de 2% no preço repassado para as distribuidoras. Já o diesel sofreu a manutenção do valor médio.