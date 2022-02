Garantido realiza Live “Dia da Comunhão”, com itens exaltando tradição

A live acontece amanhã (22), a partir das 21h, no Curral Linfolfo Monte Verde (Cidade Garantido), em Parintins. A data do evento, que será transmitido pela TV A Critica e Redes Sociais, foi escolhida por ser o dia da partida de Paulinho Faria, o icônico apresentador do Boi Garantido, que faleceu vitimado pela Covid – 19 em 2021.

O presidente do bumbá encarnado, Antônio Andrade, explica que Paulinho é um símbolo de amor e dedicação ao Garantido. “Ele representa todos os homens e mulheres que escreveram as páginas da história do Garantido. A partir de agora, o ‘Dia da Comunhão’ entra para o calendário vermelho e branco afinal, sempre lutaremos para preservar nossa história e todos que fizeram e fazem parte dela”, disse.

O espetáculo será dirigido pelo produtor Jorge Kennedy, com roteiro de Mencius Melo, ambos membros da Direção Geral do Espetáculo (DGE). No palco estarão os corpos artísticos que compõem o staff do Garantido entre eles: Batucada Encarnada, Companhia de Dança Folclórica Garantido Show, Bailado Corrido e Vaqueirada.

Elenco

No elenco de itens estarão presentes: o apresentador, Israel Paulain; os levantadores David Assayag, Sebastião Jr, Márcia Siqueira e Edilson Santana. O Amo João Paulo Faria fará uma participação especial dentro do contexto do evento. Completam o espetáculo: o Amo do Boi, Éneas Dias (Arena 2); o pajé Adriano Paketá; a Rainha do Folclore Edilene Tavares; a Sinhazinha Valentina Coimbra; a Cunhã Poranga Isabelle Nogueira e a Porta-Estandarte Érica Castro (Arena 2).

Exaltação à tradição

Para Mencius Melo, membro da DGE, a história do Garantido é feita por homens e mulheres que escreveram todas as páginas de sua trajetória. “A proposta é exaltar nossa memória e tradição, que tanto preservamos e escolher simbolicamente a data em que Paulinho Faria nos deixou, reforça ainda mais a nossa identidade”, explicou. “É por atitudes como essas que sabemos com propriedade a nossa origem popular”, destacou Mencius.

Sobrinho de Paulinho Faria, o Amo do Garantido. João Paulo Faria, afirma que é uma emoção muito grande, como torcedor do Garantido, poder fazer parte desse momento em que o Boi volta a valorizar a sua própria história e as pessoas que a construíram. “É uma honra e privilégio ser o Amo do Garantido num momento tão marcante e eu mal posso esperar para que todos vejam o que preparamos”, disse.

“Dia 22 de fevereiro será uma data celebrada como o dia da união entre o céu e a terra, a alma e o corpo, a história e a memória, o amor e a dedicação de todos pelo Boi de coração na testa”, finalizou Antônia Andrade.