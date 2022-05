Garantido ocupa ruas de Parintins em Alvorada com mais de 30 mil torcedores

A promessa de realizar a maior Alvorada de todos os tempos foi cumprida pelo Boi Garantido. Além de levar um público de mais de 30 mil pessoas às ruas da ilha, o bumbá de coração na testa chegou a Catedral de Nossa Senhora do Carmo, pouco antes das 5 horas. Com isso, os torcedores simplesmente brincaram de boi até o alvorecer, comandados pelo apresentador Israel Paulain; o Amo João Paulo Faria, além dos levantadores David Assayag, Edilson Santana, Sebastião Júnior e Márcia Siqueira.

Fala Antônio

“A Alvorada é o local de matar saudades. O coração vermelho e branco estava cheio de esperança. Essa edição vamos guardar para o resto das nossas vidas. Foi um recomeço. Vamos comemorar e festejar quem está vivo”, destacou o presidente do Garantido, Antônio Andrade.

Com o enorme sucesso do evento, Antônio sabe que as cobranças por um grande festival virão. “Agora nossa responsabilidade aumentou. A expectativa é grande. O presidente não seria capaz de matar, mas de morrer pelo boi. O bicampeonato está à vista. Vamos em frente”, conclamou o presidente encarnado.

Inovação

Apostando na inovação, o Boi de Lindolfo colocou o trio-elétrico para sair da frente do “Curralzinho da Baixa”. Além disso, os batuqueiros foram posicionados atrás do carro de som, diferente de todas as edições. O resultado foi que o evento ganhou dinamismo, apesar de dezenas de milhares de pessoas, e às 3h30 a gigantesca passeata encarnada chegava à Avenida Amazonas.

Responsável pela proposta de inovação para a versão 2022 da Alvorada, Mencius Melo da Direção Geral do Espetáculo (DGE) desabafou: “Não foi fácil vencer a barreira da zona de conforto. Colocar a batucada atrás do trio exigiu coragem, esforço e uma dose enorme de resistência. Muitos apostavam que não daria certo. Mas, sabia que essa era a saída lógica para destravar um evento que já estava se tornando enfadonho por conta do tamanho e da morosidade no trajeto”, declarou.

Com a chegada do trio ao fim do percurso uma hora antes do planejado, o povo foi ao delírio e brincou a vontade até o dia amanhecer. “Foi um recomeço com sabor de vitória. Uma prévia do que esse novo Garantido promete para arena. Foi a maior Alvorada de todos os tempos que resumiu a vontade da DGE: inovação, tradição e união até porque a imagem do povo empurrado o trio que quebrou a poucos metros da praça da catedral já está na história! Esse é o Garantido “, comemorou Mencius.

Alegria e emoção

A alegria do retorno da segunda maior festa da ilha, após a pausa de dois anos, era evidente na face dos torcedores encarnados, que cantavam e brincavam num misto de saudade e felicidade. Para a professora Yaya Bulcão, a Alvorada foi um turbilhão de emoções, muito além de espetáculo , vestimentas e indumentárias, foi uma viagem ao passado. “A história é recontada a cada esquina percorrida com triciclos enfeitados de vermelho e branco e a cada voz ecoada pelas ruas de Parintins. A princípio alegria, depois alvoroço, passando um pouco depois do curralzinho ao ouvir aquela antológica lembrei da minha raiz, do meu avô e não contive as lágrimas”, desabafou.

Ela completou. “Reencontrei pessoas que nunca mais havia visto, abracei e ao tomar mais uma gelada parei e olhei para a Avenida Amazonas e pensei que muitos não estão aqui, porém, não quis mais lamentar. É tempo de cura, de retorno de uma nova era e atrás do trio pude enfim finalizar ao som da toada do meu avô Nelsinho Bulcão. A felicidade me consumiu. Neste alvorecer fui muito feliz. Obrigada meu boi Garantido”, finalizou emocionada.

O alvorecer da manhã do dia 1º ganhou vários tons de vermelho. Israel Paulain agradeceu a todos pela presença e enfatizou que a Ciência venceu. “Isso tudo só é possível porque a vacina venceu”, destacou. O Garantido, pós pandemia fez história.

