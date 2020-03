Garantido lança sua camisa oficial em plataforma on-line

Os últimos acontecimentos envolvendo a pandemia do Vírus Covid-19 motivaram o Boi Garantido a ir muito além de facilitar a vida dos seus torcedores e fãs, mas zelar pela saúde da nação vermelha e branca, bem como, de todos. E a forma encontrada de alegrar os corações dos amantes do bumbá foi lançar a Camisa Oficial do Boi Garantido 2020 por meio de uma plataforma on line. Neste último sábado, dia 21, a presidência do Boi lançou a Camisa em sua página Oficial no Facebook. As compras antecipadas com valor exclusivo e promocional estão sendo realizadas pela página na internet da marca FugadeLula Jeans, fabricante e distribuidora oficial da camisa. As entregas das camisas promocionais e vendidas on-line serão feitas a partir do dia 27/03/2020.

Inspirada no Tema 2020 ‘Somos o Povo da Floresta’, a camisa Oficial do Garantido foi produzida com um diferencial que vai além do design, conforto e estilo: um perfume de patchouli faz parte da aromatização da camisa e traz a memória olfativa da tradição das primeiras festas de Boi. A ideia é presentear o torcedor pentacampeão fazendo um resgate da tradição das antigas festas, onde o Boi exalava o “Banho de Cheiro” para os brincantes. A camisa será produzida nos modelos TRADICIONAL (Tamanhos P ao EGG), BABYLOOK (Tamanhos P ao GG) E INFANTIL (Tamanhos 2 à 10 anos).

“É a primeira vez que nossa camisa é fabricada e comercializada por uma grife de expressão nacional, e isso nos deixa confiantes e felizes, pois tenho certeza absoluta que todo torcedor, esteja onde ele estiver, vai poder comprar e receber sua camisa para torcer para nosso boi e com segurança, através das plataformas online”, disse o presidente do Boi Garantido, Fabio Cardoso.

“Nossa intensão foi entregar uma peça colecionável, algo de valor, onde o torcedor saísse ganhando não só pelo custo acessível, qualidade e uso da camisa, mas com o sentimento de merecimento por estar comprando um produto especial do seu Boi querido”, reafirmou Jefferson Canto, presidente da marca.

COMO COMPRAR COM BÔNUS

A camisa oficial Vermelha será vendida por R$69,90. Os Perrechés que efetuarem a COMPRA ON-LINE ANTECIPADA no site Fugadelula.com.br até o dia 26/03 pagarão apenas R$ 59,90 por camisa (à vista ou em 3vezes no cartão e sem juros), com entregas a partir de 27/03/20. Após essa data o produto poderá ser comprado em: Parintins (Loja Oficial Shop Perreché); Manaus (loja FugadeLula Jeans – Centro); Eventos oficiais (Estandes da Fugadelula e Stand Grife Perreché) e Online para todo Brasil e exterior.