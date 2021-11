Garantido faz Feijoada com lançamento do tema 2022

O evento acontece hoje (20), a partir das 11h, no Studio 5 (Av. Rodrigo Otávio, 3555 – Distrito Industrial I) uma semana depois da festa de lançamento oficial do tema “Amazônia do Povo Vermelho”, em Parintins.

Em Manaus a Feijoada Oficial “A festa vai recomeçar” marca o reencontro do bumbá com sua galera e, claro, o lançamento do tema na capital. As camisas que dão aceso ao evento podem ser adquiridas na Casa Boi Garantido, localizada no Manauara Shopping; Ônix Prime no Millennium Shopping e praça de alimentação do Plaza Shopping, nos valores de R$100 e R$130.

A Feijoada terá shows do apresentador Israel Paulain, assim como dos levantadores oficiais: David Assayag, Márcia Siqueira e Edílson Santana, além da apresentação da Batucada Oficial, Comando Garantido e Garantido Show. Também estarão presentes a Cunhã-Poranga Isabelle Nogueira, a Rainha do Folclore Edilene Tavares, a Sinhazinha da Fazenda Valentina Coimbra, a Porta-Estandarte Daniela Tapajos, o Amo do Boi João Paulo Faria e o Pajé Adriano Paketá. Alciro Neto, anunciado como apresentador substituto, também estará no evento.

“Será uma festa mágica. Um reencontro que promete ser com alto astral, afinal o nosso tema foi muito bem aceito pela galera vermelha e branca, que se identificou bastante. Só temos a comemorar a aceitação. Por isso, faremos a festa em Manaus para brindar nossos torcedores”, falou o presidente Antonio Andrade.

O tema “Amazônia do Povo Vermelho” que disputará o bi-campeonato no Festival 2022, foi anunciado no último sábado e recebeu aceitação dos torcedores encarnados, que lotaram as redes sociais para mostrar que o Garantido está com um tema forte e tem a marca do Boi da Baixa do São José. A Identidade visual do tema foi conceituada por Mencius Melo, Rubens Alves e Adan Renê, membros da Direção Geral do Espetáculo (DGE).