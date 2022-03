Garantido contrata Carivardo, o ‘mestre dos movimentos de robótica’

Ao entrar do galpão do Curral Lindolfo Monteverde (Cidade Garantido), o artista Ferdimando Carivardo, que foi anunciado ontem (19) como a nova contratação para o quadro7 de artistas da Baixa do São José, não escondeu a emoção de reencontrar o espaço onde as alegorias Boi Garantido são construídas. Cria da Baixa, o artista não escondeu a emoção do retorno ao Boi do Povão.

“Estar aqui (no galpão), após tudo o que passamos é muito emocionante. Vamos trabalhar e voltar pra cá, após o Festival com o título”, garantiu.

Para o presidente do bumbá encarnado, Antônio Andrade, Carivardo vem7 reforçar o time da “Baixa do São José” em busca do bicampeonato. Ele também disse que, além dele, os artistas Marcel Souza Vieira e Tarsio Souza Vieira, filhos de Carivardo, também estão no Garantido.

“Estamos prontos, fortes e unidos com os melhores para a conquista do bicampeonato. Não tenham dúvidas de que estamos construindo um boi campeão e venceremos”, concluiu.

Estrada

Ferdinando Carivardo, é conhecido como “Mestre dos movimentos robóticos”, tem mais de 30 anos atuando no Festival Folvlorico de Parintins.

O artista, que começou na equipe de Jr de Souza, ganhou projeção em trabalhos nas Escolas de Samba do Carnaval de Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Norte.

Para 2022, Carivardo e equipe estarão nos galpões do Garantido para ajudar a construir o espetáculo é arena que está sendo projetado pela Direção Geral do Espetáculo (DGE). “Tenho certeza que o Ferdinando Carivardo e6 equipe irão render notas 10 para o Garantido naquele que é considerado ‘o festival dos festivais’, o maior de todos os tempos! Vamos à vitória!”, exortou Antônio Andrade.