Garantido celebra retorno das atividades dos galpões com Fé e Ciência

O Boi Bumbá Garantido celebrou o retorno das atividades dos artistas com a tradicional missa, que aconteceu, ontem (2), no Curral Linfolfo Monteverde, em Parintins, com a presença de torcedores, artistas e diretoria da Associação Folclórica.

Durante a celebração, os Padres Dorival Nascimento e Luis Carlos e Rui Canto, responsáveis pela cerimônia religiosa, pediram orações pelo reestabelecimento da saúde do artista Zilkson Reis, internado em São Paulo, e do músico Sidney Rezende, em Manaus.

O Padre Dorival afirmou que os artistas têm o dom de falar de Deus, por meio da arte. Saudou ainda a memória das pessoas que, infelizmente, foram vítimas da pandemia da Covid-19.

Saudade é memória

O sacerdote lembrou que, após dois anos de pandemia, o mundo precisa mais do que nunca da arte. Padre Dorival lembrou a memória de vários artistas e do irmão Miguel de Pascalle, missionário que chegou na década de 70, em Parintins e ensinou a arte do desenho, pintura e escultura a vários artistas renomados do Festival.

Emoção

Um momentos de destaque de emoção e fé, foi quando o coral de São Benedito executou a toada “Nossa Senhora de Parintins” do compositor Paulinho Du Sagrado.

Torcedores, sócios, convidados especiais e os artistas foram às lágrimas e se abraçaram, numa mistura emoção e celebração à vida. Enquanto a toada era executada, na entrada do Curral surgiu a procissão, com duas fileiras de artistas, que carregavam a imagem de Nossa Senhora do Carmo e no.mesmo momento, o Boi Garantido, numa evolução de Arnaldo Buba, reverenciava a Virgem do Carmelo.

O artista Emerson Brasil levou para bênção, os equipamentos de segurança, que serão utilizados pelos trabalhadores.

“Estou arrepiada. Chorei bastante. Estamos abençoados por Nossa Senhora e agradecendo pela saúde de todos”, afirmou a sócia e torcedora Rosinha Medeiros, que estava com uma blusa com imagem de Paulinho Faria.

O presidente Antônio Andrade agradeceu aos artistas, costureiras, dançarinos, vigias, cantores, compositores, artistas de tribos, batuqueiros, sócios e torcedores que prestigiaram a celebração. “Após dois anos estamos aqui para construir esse momento tão importante. Hoje, a missa não é apenas dos artistas de Galpão, mas de todos. Do vigia aos diretores. Agradeço ao Governo do Estado, ao prefeito de Parintins, Bi Garcia, que está presente, aos patrocinadores e colaboradores, por nos oportunizar voltar a trabalhar no Festival ”, destacou.

Andrade, em nome de todos, saudou o Mestre Jair Mendes, que estava presente à missa.

Fé na Ciência

Após a missa, o Garantido realizou em parceria com a Secretaria de Saúde e Unidade de Saúde Waldir Viana, a ação social de vacinação dos trabalhadores e colaboradores.

O Pajé Adriano Paketá, estava entre os artistas que tomaram as doses de vacina contra tétano, difteria, hepatite. “Reviver esse ambiente, após dois anos, é sensacional. Temos como vencer a pandemia com a vacina”, avaliou. Ele completou que a galera pode ficar preparada para um espetáculo rumo a mais um título do Garantido”, afirmou.

O prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia, disse que fez questão de participar da missa e da ação social. Enfatizou ser compromisso da Prefeitura e do Estado, com os dois bumbás, realizar um Festival ousado, dinâmico e inesquecível. “O Festival é uma matriz econômica no Amazonas, no Baixo Amazonas e em Parintins. Estamos trabalhando em conjunto com os presidentes e patrocinadores. Junto ao Governo Estadual e Federal”, acentuou.

A Diretora Social do bumbá, Conceição Guimarães, agradeceu a todos os segmentos envolvidos na programação. “Tivemos uma linda celebração de agradecimento pela vida e pedido de proteção. Tivemos um belíssimo café regional e um bom trabalho de vacinação, tudo feito com parcerias. Só temos de agradecer”, enfatizou.