Garantido afirma que se prepara para maior Festival de todos os tempos

O presidente do Boi Garantido, Antônio Andrade, declarou ontem (12) que o bumbá vermelho e branco está trabalhando para apresentar um espetáculo grandioso na arena do Bumbódromo, em princípio na data tradicional, em junho de 2022.

A afirmação de Antônio Andrade ocorreu logo após uma entrevista do governador do Amazonas, Wilson Lima, a uma rádio de Parintins quando disse que está se preparando para fazer o maior Festival Folclórico de todos os tempos.

Ele destacou que a direção do bumbá encarnado tem participado de várias reuniões com as autoridades de cultura do Estado e de Parintins, e com o presidente do boi contrário. Antônio garantiu que todos estão trabalhando com a data normal do Festival, que é 24, 25 e 26 de junho de 2022.

Andrade enfatizou que não vê motivos para o adiamento da festa e citou que as autoridades de saúde, tanto estadual quanto municipal, apontam que no período do festival, a pandemia deve estar controlada.

“Tomaremos cuidado para que quem entre no bumbodrómo esteja com seu ciclo vacinal completo. Se for o caso, podemos pensar na testagem também”, analisou.

Importância da vacina

Ainda na entrevista, o governador Wilson Lima destacou sobre a importância da população se vacinar contra a Covid-19 para garantir a realização do Festival 2022.

Há dois anos, o Festival Folclórico de Parintins, não acontece, por causa da pandemia da Covid-19.

“É importante que a gente avalie todo esse quadro epidemiológico, até mais próximo da festa, para garantir o maior Festival de todos os tempos. Esperamos que não haja nenhum outro episódio lá na frente para que o Festival aconteça”, disse o governador.

Andrade também enfatizou que, se depender do Boi Garantido, o número de pessoas vacinadas crescerá cada vez mais. “Desde que começou a vacinação no país, temos feito campanhas sistemáticas para incentivar a população a se vacinar. Sabemos a importância e que somente com uma ampla cobertura vacinal venceremos o vírus e teremos festival. Por isso, continuaremos a apoiar as vacinas”, resumiu.

O líder do Bumbá da Baixa do São José, antecipou também, que o Garantido está trabalhando na criação do boi de arena. “Estamos bem avançados nesse quesito. Nossa ideia é entrar no galpão, entre o final de março e início de abril. E, como o governador disse, faremos o maior festival de todos os tempos”, concluiu.