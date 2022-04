Ganhadores da Mega-Sena têm dados vazados por colegas que ficaram de fora do bolão

No último sorteio da Mega Sena, 44 funcionários de uma empresa de logística do Porto de Santos, em São Paulo, ficaram milionários após ganharem um bolão realizado entre os trabalhadores.

O prêmio que vale R$ 122,6 milhões, dividido irá pagar R$ 2.786,981,17, para cada participante do bolão. Entre os premiados estão desde faxineiros a executivos da empresa.

Entretanto, funcionários que não participaram do bolão, começaram a vazar o contato e o perfil dos ganhadores nas redes sociais. Ao todo 37 nomes foram divulgados. Segundo o portal G1, destes, 21 são homens e 16, são mulheres.

Alguns ganhadores começaram a excluir seus perfis do Facebook e Instagram para que por segurança não fossem encontrados. Um deles relatou à imprensa que pessoas desconhecidas começaram a enviar mensagens a ele.

A Caixa Econômica confirmou que os ganhadores do bolão apostaram na lotérica Santo & Santo, no bairro Vila Mathias, em Santos. A aposta foi registrada no sábado (2), às 12h, mesmo dia em que o sorteio foi realizado.

*Com Viva ABC