Galvão lança podcast mix de TV/Instagram e promete mergulho digital em 2023

O narrador e apresentador Galvão Bueno vai começar um novo projeto nos próximos dias, perto de completar 50 anos de carreira no jornalismo esportivo. Nesta quarta-feira (25) vai ao ar nas plataformas digitais o primeiro episódio do “PodFalar, Galvão”, podcast conduzido por ele.

A primeira temporada do “PodFalar, Galvão” tem 17 episódios e um formato diferente dos tradicionais programas do gênero da atualidade. No novo projeto de Galvão não há entrevistados ou debate, e sim apenas o narrador contando histórias de sua vida e carreira. O primeiro episódio da temporada, por exemplo, é sobre curiosidades e bastidores de sua relação com Pelé.

Haverá trechos em áudio de momentos marcantes dessa relação cedidos pela Globo. O site esportivo da emissora será uma das plataformas em que os programas ficarão disponíveis, assim como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music e Google Podcasts. Depois da exibição, Galvão Bueno vai replicar cortes do programa em suas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook e Twitter.

“A ideia de fazer o podcast já vinha há algum tempo, mas esse é um diferente. Não é de entrevistas, não analisa acontecimentos do momento, do futebol. É um espaço em que falo da minha vida e dos meus 40 anos de televisão, dos meus amigos que fiz ao longo desse tempo, de pessoas importantes com quem trabalhei e trabalho. Além de histórias engraçadas que nunca contei com Pelé, Ayrton Senna. É um formato muito bacana e eu estou muito ansioso para a estreia”, conta Galvão Bueno, ao UOL Esporte, antes de explicar qual será, afinal, o estilo do seu novo podcast.

“O PodFalar, Galvão não está inspirado em nenhum podcast, na verdade. É realmente a construção de algo que vem do zero (…) Tenho um público consolidado de TV aberta e fechada, mas as redes sociais nos últimos anos o crescimento foi realmente muito grande e a interação muito bom. A questão do podcast vai ser mais TV, assim como tudo na minha vida. Mesmo eu tendo começado no rádio em março de 1974, minha primeira transmissão foi na televisão. No fim das contas será uma mistura de TV e Instagram.”

O narrador e apresentador está de saída da Rede Globo no fim do ano. A Copa do Mundo do Qatar será sua última empreitada no canal aberto. Depois disso, ele promete um “mergulho digital” para seguir a carreira no universo online. O podcast produzido em parceria com a produtora HUB Mídia e patrocinado pela PixBet é o primeiro produto com esse perfil.

“O bacana é que em quase 50 anos de carreira eu não diria que tem poucas coisas a serem exportadas. Na verdade, é justamente o contrário, existem muitas coisas. A partir de 18 de dezembro tiro férias com Desirée, minha mulher, e vamos rodar o mundo um pouquinho. Mas depois vou mergulhar de cabeça nesse mundo digital. O podcast é só o início. Eu sempre me arrisquei, adoro novos desafios. Digo sempre que sonhar é preciso, porque quem para de sonhar vai deixando de viver. E já que é para sonhar, é bom sonhar grande. Nunca tive medo de desafios e esse é mais um e estou com muita vontade de fazer dar certo.”

Com informações do Uol