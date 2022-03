Galerias Populares e Shopping Phelippe Daou: aqui tem mais vantagens

Você sabe onde encontrar produtos atrativos e com preços imbatíveis? É nas galerias populares do Centro e no Shopping Phelippe Daou, na zona Leste. Os espaços têm produtos e lojas variadas, segurança, área gastronômica e ampla oferta de serviços.

Localizadas em prédios históricos no centro da cidade, as galerias Espírito Santo e dos Remédios oferecem desde o tradicional café da manhã manauara e opções de almoço para quem trabalha ou visita a área até produtos como roupas, brinquedos, bijuterias, acessórios, eletrônicos e itens de informática. Além disso, casas lotéricas, caixas 24 horas, ótica, sapataria, barbearia, costura, alfaiataria e relojoaria completam a oferta de serviços.

Na Galeria Espírito Santo, a população pode aproveitar os serviços oferecidos pelo PAC Municipal, que funciona de segunda a sexta-feira, de 8h às 14h, com atendimento para Cadastro Único, Amazonas Energia, Águas de Manaus e questões relacionadas a órgãos e estruturas municipais como o Implurb, IMMU, Semef e Sine Manaus.

A Galeria dos Remédios possui ainda uma reprografia e grande variedade do artesanato indígena e caboclo. Uma boa opção para comprar souvenires e levar pessoas que visitam Manaus. Um atrativo do espaço é o Mirante da Galeria, de onde o visitante tem uma bela vista do Rio Negro e pode apreciar o mais lindo pôr-do-sol. Nesta galeria também funciona uma agência dos Correios, uma financeira e um posto do PAC estadual.

Localizado na fronteira das zonas Leste e Norte, o Shopping Phelippe Daou possui entre suas variadas lojas, perfumaria, espaço para a comercialização de cosméticos e também de produtos naturais – atrativos para o público.

E além do posto do PAC Municipal, possui uma unidade do Cras, Sine, posto da Semef/Manaus Atende, IMMU, Aguas de Manaus, Junta Militar, Ouvidoria da Ageman, posto do Programa Leite do Meu Filho e da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Neste centro de compras também funcionam unidades dos Correios e Bradesco, que disponibiliza caixas para saques 24 horas.

Outro diferencial do espaço é o posto de vacinação contra a covid-19, para pedestres e a ampla praça de alimentação com mais de 200 lugares. Além disso, possui estacionamento gratuito para mais de 300 carros.

Para saber mais e visitar, confira a localização e horário de funcionamento de cada centro de compra:

Shopping Phelippe Daou: de segunda-feira a sábado, de 8h às 18h. Endereço: Rua Camapuã, bairro Cidade de Deus.

Galeria Espírito Santo: de segunda-feira a sábado, de 8h às 19h. Endereço: Rua Joaquim Sarmento, esquina com a rua 24 de maio, Centro.

Galeria dos Remédios: de segunda-feira a sábado, de 8h às 17h. Endereço: Rua Miranda Leão, Centro, com entrada também pela rua Marquês de Santa Cruz.

Não perca tempo e visite.