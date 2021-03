Gabigol é flagrado em cassino clandestino em São Paulo

Nesta madrugada de sábado para domingo, a Polícia Civil realizou uma operação e fechou um cassino clandestino na cidade de São Paulo. E o atacante Gabigol, do Flamengo, estava no local, que gerou uma aglomeração de 200 pessoas, segundo as informações da Globo News.

Além do atacante rubro-negro, o funkeiro Mc Gui também estava no local. A polícia fechou a casa onde acontecia o evento e levou todos para a delegacia. Os donos do cassino clandestino ficaram detidos, enquanto os outros presentes, como Gabriel Barbosa, assinaram um termo para prestar depoimentos posteriormente.

Essa Madrugada a Força Tarefa esteve em uma festa clandestina dentro de um Cassino acreditem . E novamente diversos problemas e descaso com a Pandemia ,além do jogo ser proibido ,foi uma surpresa o que encontramos no local . @Policia_Civil @PMESP @mpsp_oficial @governosp pic.twitter.com/mOMXS3GOn4 — Alexandre Frota 77 (@77_frota) March 14, 2021

O evento clandestino aconteceu na Vila Olímpia, zona sul da capital paulista, em meio ao pior momento vivido pelo Brasil em relação à pandemia. Além disso, tanto Gabigol quanto o restante do elenco principal do Flamengo são esperados no CT do Ninho do Urubu nesta segunda-feira para reapresentação.

Só neste sábado, o Brasil registrou 76.178 novos casos e 1.997 mortes por conta da covid-19. Destes, 15.344 casos e 434 óbitos em São Paulo.