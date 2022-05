Gabarito oficial do concurso da PC-AM já está disponível para consulta

Os gabaritos oficiais das provas do concurso público da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), para os cargos de delegado, ocorridas no dia 27 de março, bem como para investigador, escrivão e perito (legista, criminal e odontolegista), realizadas em 3 de abril deste ano, já estão disponíveis para consulta no site da Fundação Getulio Vargas (FGV): https://conhecimento.fgv.br/concursos/pcam21. Ao todo, mais de 54 mil candidatos realizaram as provas.

O certame, que estava sendo aguardado há mais de 10 anos, é uma iniciativa do governador Wilson Lima, com o objetivo de fortalecer o programa Amazonas Mais Seguro e reforçar o efetivo da Polícia Civil.

Para consultar o gabarito, o candidato deverá inserir o número do CPF no site e seguir as etapas.

Ao todo foram mais de 12 mil inscrições para o cargo de delegado, destes 7.812 realizaram a prova. Já para investigador, escrivão e perito (legista, criminal e odontolegista) foram 67 mil inscritos, destes 46.610 compareceram.

Vagas e remuneração – O certame dispõe de 62 vagas para o cargo de delegado, com remuneração básica inicial de R$ 20.449,05; 200 vagas para investigador e 62 para escrivão, ambos os cargos com remuneração de R$ 12.948,78; 27 para perito criminal, além de 8 para médico legista e 3 vagas para odontolegista, com remuneração de R$ 16.237,85.

*Com informações da assessoria