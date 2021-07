FVS agora é Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto

De acordo com lei sancionada pelo governador Wilson Lima (PSC), de autoria do deputado estadual Belarmino Lins (PP), a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS), a partir desta terça-feira (6), passa a denominar-se Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto. A oficialização da mudança ocorreu nesta terça.

Publicada no Diário Oficial do Amazonas, no último dia 17 de junho, a Lei, homenageia a ex-presidente do órgão sanitário, Rosemary Pinto, falecida em janeiro passado, vítima da Covid-19. “A Doutora Rose era uma profissional de grande valor, atuando no combate ao coronovírus com competência e grande amor à população amazonense, ela é digna da homenagem que agora recebe”, afirma o líder progressista.

Rosemary era farmacêutica bioquímica, sanitarista e epidemiologista de carreira da FVS, instituição que ajudou a fundar há 25 anos. Foi formada pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Osvaldo Cruz – ENSP/Fiocruz, e era especialista em Informação e Informática em Saúde pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam).