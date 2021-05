Furto no Sindicato dos Jornalistas causa prejuízos para a entidade

Na manhã desta segunda-feira (10), ocorreu um furto na sede do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Amazonas (SJP/AM). Ao chegar no sindicato, a secretária Joelma Lima deparou-se com uma das portas abertas e todos os pertences revirados.

“Levaram o notebook, o datashow, o dinheiro que estava em local trancado”, relatou a secretária, que imediatamente informou ao presidente da entidade, Wilson Reis.

A diretoria fez o levantamento dos prejuízos e está tomando as providências, inclusive registrando o Boletim de Ocorrência.

“Já contabilizamos os principais prejuízos, e por meio do Boletim de Ocorrência vamos pedir apoio no sentido de realizarem rondas policiais nas proximidades fora do horário de expediente. Também pedimos aos colegas jornalistas que divulguem essa ação criminosa para que não fique impune”, disse Reis.