Fundação Nilton Lins lança programa inovador com 10 mil bolsas universitárias

Estimular a próxima geração de acadêmicos a vivenciarem com mais intensidade a vida universitária, aproveitando as atividades extraclasses para desenvolver ações e projetos de pesquisa, especialmente na área de inovação tecnológica, tornando os futuros profissionais em agentes transformadores da sociedade e ‘donos’ de suas próprias carreiras.

Estes são alguns dos principais objetivos do Programa Bolsa Universitária, lançado pela Fundação Nilton Lins, e que está ofertando 10 mil bolsas com descontos de 50%, 70% e 100% nas mensalidades de diversos cursos de graduação e tecnológicos da Universidade Nilton Lins, e que está com inscrições abertas até o próximo dia 28.

Com 23 anos de atuação destacada em diversos setores da sociedade amazonense, notadamente nas áreas social, de pesquisa, sustentabilidade, cultural, empreendedorismo e inovação tecnológica, a Fundação Nilton Lins lançou o programa inédito visando uma mudança no perfil dos futuros profissionais formados e ao mesmo tempo, ampliar o debate e o desenvolvimento de novas alternativas econômicas para o Estado e para a região.

De acordo com o professor e pesquisador da Fundação, Carlos Filipe Guimarães, o programa irá atuar, de fato e na prática, no cumprimento do princípio que rege a Educação Superior, de promover o tripé ensino, pesquisa e extensão. “Durante o curso de graduação, o aluno tem pouco contato com as atividades de pesquisa porque o foco é concluir seu curso para ingressar o quanto antes no mercado de trabalho. O que estamos propondo é ampliar este horizonte, estimulando novas abordagens, para que o acadêmico possa encontrar novos caminhos para a vida pessoal e profissional, assim como possa contribuir na resolução de problemas da sociedade ”, explicou Guimarães.

Na prática, de acordo com o pesquisador e Coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica Nilton Lins, os alunos aprovados nos processos seletivos do Programa Bolsa Universidade serão convidados a participar das atividades promovidas pela Fundação nos mais diversos segmentos, como forma de cumprir as horas complementares exigidas nas grades curriculares de seus respectivos cursos. “Com a pandemia, pudemos confirmar que a formação acadêmica não se faz apenas na sala de aula, mas também na relação com a comunidade, na criação de projetos de iniciação científica e com projetos de extensão e pesquisa. O foco do programa é fazer com que uma nova geração de universitários possa sair da faculdade com uma perspectiva inovadora sobre sua própria carreira e que seu futuro profissional não dependa apenas de um emprego, salário ou concurso público”, mas que ele também esteja apto a empreender, a criar novas startups, afirmou o pesquisador.

Outro destaque do programa de bolsas institucionais da Fundação Nilton Lins será a realização de parcerias e a interação com outros setores da sociedade e da economia amazonense para que os estudantes possam aplicar o conhecimento teórico adquirido nas aulas com a prática, apontado estratégias e propostas inovadoras, rumo a criação de novos processos, tecnologias e novas empresas.

Inscrições

O programa Bolsa Universitária da Fundação Nilton Lins visa permitir o acesso ao Ensino Superior para pessoas que não tem condições de arcar com os custos, permitindo e democratizando o acesso à Universidade para os beneficiados que forem selecionados em processo seletivo realizado pela instituição e que atenderem aos requisitos estabelecidos nos editais para as bolsas de 50%, 70% de desconto e para as bolsas integrais de 100%.

Os candidatos que irão concorrer a uma das bolsas integrais deverão ter renda familiar de até três salários mínimos e realizar uma prova presencial no próximo dia 29 de maio, em uma das unidades da Nilton Lins (Parque das Laranjeiras, Japiim, Cidade Leste ou Manacapuru).

Para maiores informações e efetuar as inscrições no Programa Bolsa Universitária Nilton Lins, os interessados devem acessar o endereço https://vestibular.universidadeniltonlins.com.br/vestbolsas-nilton-lins.

Com informações da assessoria da Nílton Lins