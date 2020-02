Fundação Hemoam alerta para o período pós-festas de Carnaval

Com o estoque regular na semana pré- C arnaval, a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Amazonas ( Hemoam ) anuncia que a preocupação da instituição está no período pós- C arnaval, entre 26 e 29 de fevereiro. A tendência para a falta de doadores a partir da Q uarta-feira de C inzas (dia 26) pode afetar os níveis do estoque de sangue do hemocentro, cuja média de comparecimento deve ser no mínimo de 150 doações/dia.

“Precisamos sensibilizar a população para que compareçam principalmente nos dias após as festas”, disse a assistente social da Gerência de Captação de Doadores do Hemoam , Noemy Priante.

Noemy disse que este ano o estoque para a semana do C arnaval deve se manter em níveis regulares, sem grandes preocupações como aconteceu em anos anteriores. “Fizemos uma campanha maciça em janeiro e graças a isso estamos colhendo os frutos até agora, com um estoque regular”, acrescentou Priante. Para ser considerado regular, o estoque do Hemoam precisa ter pelo menos 800 bolsas armazenadas ou o equivalente a 250 doações de sangue diárias.

Coletas programadas – A unidade de coleta móvel vem seguindo um roteiro desde o início do mês de fevereiro e vai até a semana após a folia, no qual deve passar por sete lugares. As coletas externas foram programadas com entidades ou grupo parceiros, tais como, igrejas, empresas privadas, associações, órgãos públicos e grupos civis.

Outras coletas serão realizadas internamente, em ações que visam reforçar o estoque para todo o C arnaval.

Funcionamento especial durante o C arnaval – A coleta na sede do Hemoam funcionará normalmente (d as 7h às 18h) no sábado de C arnaval (22). Na S egunda-feira G orda (24) o hemocentro funcionará d as 7h às 13h. Na terça-feira (25) não funcionará. Na Q uarta-feira de C inzas (26), funcionará d as 13h às 18h. Na avenida Constantino Nery, 4.397, bairro Chapada, região centro-sul da capital.

No período de C arnaval , a unidade de coleta da m aternidade Ana Braga, no São José, não funcionará, retornando as atividades na quinta-feira (27).

Hemoam na Avenida – O tradicional Bloco do Vampirão abrirá os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de Manaus 2020, no dia 22 de fevereiro, junto com outras fundações hospitalares estaduais, no Centro de Convenções de Manaus (Sambódromo).