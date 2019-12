Fundação Carlos Chagas divulga gabarito e provas objetivas da DPE-AM

A Fundação Carlos Chagas (FCC) divulgou, na tarde desta segunda-feira (16), o gabarito das provas do 2º concurso público para provimento de cargos do quadro de servidores auxiliares da Defensoria Pública do Estado (DPE-AM). As provas foram aplicadas, ontem (15), em sete municípios do interior do Amazonas.

O gabarito das provas para Analista Jurídico e Assistente Técnico está disponível no site da FCC ( http://bit.ly/GabaritoDefenso ria ), que é a organizadora do certame. Além do gabarito, também foram disponibilizadas no site as questões das provas objetivas.

Com 6.129 inscritos, o certame oferece dez vagas, sendo cinco para cada cargo, em Coari, Lábrea, Manacapuru, Maués e São Gabriel da Cachoeira. Além disso, serve para formação de cadastro de reserva em Eirunepé e Iranduba. A Defensoria planeja instalar novos polos de atendimento nos municípios em que as vagas são ofertadas.

Os candidatos têm até esta terça-feira (17) para interpor recursos quanto à aplicação das provas. Enquanto a interposição de recursos sobre os gabaritos e questões das provas objetivas deve ser feita na terça e quarta-feira (18). Os documentos precisam ser encaminhados pelo site da FCC.

O resultado preliminar do concurso será divulgado em 19 de fevereiro e o final em 30 de março de 2020. O concurso público tem validade de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Defensoria Pública do Estado.