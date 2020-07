Fundação Alfredo da Matta divulga resultado final da seleção de bolsistas para o PAIC

A Fundação Alfredo da Matta divulga o resultado final da seleção de bolsistas para o Programa de Iniciação Científica (PAIC) – biênio 2020-2021. No total, foram 130 candidatos, número recorde de inscritos, desde que o programa foi implantado na Fuam, em 2008.

“Apesar da pandemia, das dificuldades que esta situação nos impôs, ainda assim tivemos 130 candidatos inscritos, uma prova de que estamos num bom caminho”, comemorou a diretora de Ensino e Pesquisa da Fuam, Valderiza Pedrosa.

Com a divulgação do resultado final, os 15 aprovados deverão comparecer à Fuam, na Diretoria de Ensino e Pesquisa, no dia seis de julho, no horário das 8 às 12 h, para assinar o formulário do Plano de Atividades do Bolsista. Este documento deve ser preenchido on-line no cadastro pessoal do bolsista, no site do Banco de Pesquisadores da Fapeam, o SIG-Fapeam, para então assinar o termo de compromisso e responsabilidade do bolsista.

As atividades estão previstas para iniciar em agosto, assim, o bolsista deverá dedicar-se às atividades acadêmicas e de pesquisa propostas pelo PAIC num período de 12 meses, apresentando relatório parcial após seis meses de vigência da bolsa, além de apresentar o resultado final da pesquisa ao término desse prazo.

Sobre o PAIC – O Programa de Apoio à Iniciação Científica foi implantado na Fuam com o apoio do Governo do Estado do Amazonas, através da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas (Fapeam). O convênio entre as instituições prevê a concessão de bolsas de iniciação científica para estudantes de graduação por um período de 12 meses.

Os principais objetivos do programa são despertar a vocação científica e incentivar talentos entre estudantes de graduação; fortalecer os grupos de pesquisa da Fuam; estimular pesquisadores a envolverem alunos de graduação nas atividades científicas; proporcionar ao bolsista a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa e promover a cooperação científica entre a Fuam e instituições de ensino superior do Amazonas.

Confira a lista em ordem alfabética:

Adele Marília Sousa Vasconcelos

Ana Paula Melo de Jesus

Carlos Eduardo dos Santos Pereira

Daniel Sampaio e Souza

Débora Nery Oliveira

Eduardo Batista de Oliveira

Eliana Pereira Garcia

Eloysa Maria Oliveira Rêgo

Erlon Res Ferreira

Jucélia Marques Ipiranga

Kamila Araújo Vieira

Lorrana Eller Lopes

Lorrana Oliveira Teixeira

Neuily Camila Rodrigues Abreu

Victor Amazonas Rezende

*Com informações da assessoria