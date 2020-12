Funcionário demitido mata ex-chefe a tiros; cenas fortes

GOIÂNIA, GO – Um homem identificado como Marciano Leodorico da Silva entrou no escritório do gerente José Edilson da Silva e apontou a arma. Mas um subgerente que também estava na sala tentou segurá-lo. O atirador saiu da sala e, quando voltou, atirou no gerente, que já estava caído no chão.

Nesse momento, o outro trabalhador tentou novamente impedir o ex-funcionário, mas acabou levando um tiro na perna. O gerente morreu no local.

O outro funcionário foi levado para o hospital e está fora de perigo. O atirador se matou depois do crime.

Ameaças Ao sair da empresa em 2019, o ex-funcionário disse para o gerente que mataria ele e o subgerente.