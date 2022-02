FUnATI lança videobook ‘100 pílulas do saber – Longevidade com qualidade’

A Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI), em parceria com a Universidade Aberta da Terceira Idade da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UnATI/UERJ), lançam pela primeira vez um videobook com temas de 1 minuto trazendo dicas de saúde e qualidade de vida.

Intitulado “100 pílulas do saber – Longevidade com qualidade”, o videobook aborda diferentes temas relacionados à saúde e ao envelhecimento com qualidade. O livro está disponível no site www.funati.am.gov.br e pode ser acessado de forma simples, tanto no celular quanto no computador. Para visualizar os vídeos, que estão organizados em 100 tópicos, basta clicar no tema desejado.

O e-book “100 pílulas do saber” foi um projeto idealizado pelo reitor da FUnATI, Euler Esteves Ribeiro, que divulga diariamente o projeto “Minuto com o Dr. Euler Ribeiro” com toda a rede acadêmica da instituição, difundindo orientações de saúde e qualidade de vida para alcançar a tão sonhada longevidade. O projeto ganhou notoriedade e foi editado em forma de e-book pela UnATI/UERJ, que organizou os conteúdos para divulgação em todas as plataformas do Brasil.

Além do videobook, o projeto também será lançado em formato de livro, cujo conteúdo está sendo revisado pela equipe de pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria no Rio Grande do Sul (UFSM), parceiros também no desenvolvimento de pesquisas da FUnATI.

De acordo com o reitor Euler Ribeiro, a iniciativa nasceu do desejo de orientar a população idosa sobre pequenos cuidados e dicas de saúde e prevenção de uma forma mais rápida.

“Passamos a compartilhar o conteúdo através do canal no Whatsapp e YouTube da FUnATI, recebendo retorno positivo da comunidade e assim contribuindo para o bem-estar daqueles que tiveram o privilégio do envelhecimento”, afirmou.

Para o diretor da UnATI/UERJ, Renato Veras, a parceria com a FUnATI é mais um sonho realizado. Além de incentivador, ele acompanhou toda a criação e transformação da FUnATI, e hoje reconhece a sua importância para o envelhecimento com qualidade da população idosa no estado do Amazonas.

“Fico muito feliz com a oportunidade de participar dessa contribuição da FUnATI, pois o envelhecimento amplia-se a cada dia, haja vista que não desejamos apenas viver mais, queremos mais anos de vida, porém, com qualidade”, destacou.

VIDEOBOOK 100 pílulas do saber – FUnATI – Dr Euller Ribeiro

