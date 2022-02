FUnATI lança edital para curso de Educador Social do Envelhecimento

A Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI) divulga o edital do processo seletivo para preenchimento das vagas para o curso de Educador Social do Envelhecimento. As inscrições poderão ser realizadas no período de 9 a 17 de fevereiro, no setor de Coordenação de Ensino, na sede da fundação, na avenida Brasil, bairro Santo Antônio, das 8h ao meio-dia e das 13h às 16h.

No ato da inscrição, o candidato deverá doar uma lata de leite em pó que, posteriormente, será entregue pela turma formada a uma instituição de cuidados a idosos.

O início do curso está previsto para o dia 29 de março, com carga horária total de 260 horas. As atividades serão de terça a sexta-feira, das 13h às 17h, na sede da FUnATI. As aulas são gratuitas e buscam capacitar pessoas idosas, cuidadores de idosos, coordenadores de grupos de idosos e demais interessados em conhecer e colaborar para que o processo do envelhecimento seja mais ativo e saudável.

Inscrições

Os documentos necessários para inscrição são: diploma de curso superior ou certificado de conclusão do Ensino Médio (original e cópia); carteira de identidade (original e cópia); CPF (original e cópia); certidão de nascimento ou casamento (original e cópia), sendo obrigatória a apresentação desta última quando importar em alteração do nome do registro de nascimento; documento militar (original e cópia); uma fotografia 3×4 (recente); cartão de vacinação contra a Covid-19; ficha de inscrição devidamente preenchida, que será entregue no dia da matrícula; e um e-mail válido (em uso).

Processo seletivo

O processo seletivo será classificatório e consistirá na análise de documentos e realização de avaliação escrita, conforme edital, que inclui questões relativas a conhecimentos gerais sobre as principais temáticas do curso, com uma redação estruturada de acordo com as normas da língua portuguesa.

O resultado da seleção será divulgado no dia 11 de março no site www.funati.am.gov.br, no perfil da FUnATI na rede social Facebook (www.facebook.com/funatiamazonas) e na Coordenação de Ensino da instituição.

A recomendação da FUnATI aos interessados é que leiam atentamente o edital disponível no site www.funati.am.gov.br e sigam as recomendações quanto aos documentos exigidos para inscrição. Não serão aceitas inscrições sem a apresentação dos documentos citados.

*Com assessoria