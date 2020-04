Funai distribui cestas básicas para indígenas de todo o país

Em tempos quando toda a população mundial enfrenta dificuldades por conta do coronavírus, os indígenas brasileiros não podem ser esquecidos. E é isso que revela a Fundação Nacional do Índio (Funai), que está organizando a distribuição de 308 mil cestas de alimentos para 154 mil famílias indígenas em todo o país. A distribuição destas cestas básicas para os indígenas é uma prioridade para a Funai, uma vez que essa população deve permanecer nas aldeias durante a pandemia para evitar o contágio pelo coronavírus, o que pode dificultar o acesso a determinados alimentos. De acordo com o diretor substituto de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável da Funai, João Pinto Rosa, essa ação é uma articulação de vários setores do governo.

“A Fundação Nacional do Índio está organizando distribuição de 308 mil cestas de alimentos para 154 mil famílias indígenas em todo o país. Os recursos são do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e a aquisição será realizada pela Companhia Nacional de Abastecimento. A FUNAI atuará na logística de entrega das cestas básicas junto às comunidades indígenas”.

A Funai já está distribuindo cestas de alimentos a indígenas em situação de vulnerabilidade social. Nos últimos dias, ocorreram entregas nos estados do Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Rondônia e Santa Catarina. O objetivo é garantir a segurança alimentar desses povos em meio à pandemia da Covid-19.

Reportagem: Janary Bastos Damacena/AR+