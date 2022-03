Frente Parlamentar assume compromisso com ações concretas contra a fome

Entidades se reuniram hoje em Brasília para ações emergenciais e estruturantes em mobilização coordenada pelo vice-presidente da Câmara Federal, Marcelo Ramos

Diferentes entidades da sociedade civil, como Ipea – Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, setores produtivos, como as Associações das Indústrias de Alimentos e de Refrigerantes, bancos como Itaú e Santander, a CNBB – Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, e movimentos sociais ligados ao combate à fome, como a Ação Cidadania contra a Fome, criada pelo sociólogo Betinho, atenderam ao chamado e firmaram compromisso de unir forças para uma grande ação solidária.

“Estamos colocando o combate à fome no centro dos nossos mandatos. Estamos saindo de uma pandemia sanitária para a pandemia da fome. Nossa atuação será na forma legislativa, colocando na pauta ações práticas de médio e logo prazos para combater essa chaga, mas também atenderemos os não podem esperar: os mais de 20 milhões de brasileiros que passam fome no país”, diz o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, ao lembrar que, no Amazonas, mais de 2 milhões vivem em situação de insegurança alimentar de moderada a grave.

Determinados a colocar a agenda do combate à fome em ação, Ramos e os coordenadores da Frente Parlamentar de Combate à Fome, deputado Célio Moura (PT-TO), da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutrição, deputado Padre João (PT-MG) contaram com expertise dos participantes, entre eles o “pai” do Programa Fome Zero, ex-ministro Patrus Ananias, nesta primeira reunião com as entidades.

As primeiras ações serão de captação de doações de alimentos e distribuição a movimentos sociais com experiência em fazê-los chegar aos mais necessitados. Para a logística, companhia das companhias áreas Azul e Gol, que enviaram representantes, apoiarão a ação com a logística para os estados. Para operacionalizar as ações, foi criado um comitê executivo composto por representantes das entidades e do parlamento.

12 Restaurantes Populares

Além de pressão na Câmara e no Senado para pautar e votar medidas estruturantes, como de fomento à agricultura familiar, à geração de emprego e renda e ao fortalecimento de políticas públicas para redução da pobreza, Marcelo Ramos também ressalta a importância de ações emergenciais.

“Meu gabinete já distribuiu mais de cinco mil cestas básicas para famílias no Amazonas e destinei emendas para a construção de 12 restaurantes comunitários com refeições a 1 real. Chamamos, ainda, parceiros que já ajudaram com doações o Amazonas na época da crise do oxigênio porque essa é uma causa que deve envolver a todos”, revelou Ramos.

A maioria dos presentes, em suas falas, ressaltou que o Brasil já mostrou que sabe combater a fome, quando o país saiu do chamado Mapa da Fome, e lembraram a famosa frase de Betinho, já falecido, símbolo da luta de combate à fome e que criou exitosos programas sociais, lembrando que “quem tem fome, tem pressa”.

Com informações da assessoria do deputado Marcelo Ramos