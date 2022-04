França: projeções apontam que Macron será reeleito como presidente

Projeções apontam que atual chefe executivo do país tem 58,2% dos votos no segundo turno das eleições

Projeções divulgadas logo após o fechamento das urnas apontam que Emmanuel Macron deve ser reeleito como presidente na França . De acordo com o Instituto Ipsos, ele obteve 58,2% dos votos, à frente de Marine Le Pen, com 41,8%.

Esses números correspondem às seções eleitorais que se encerraram às 19h (14h no horário de Brasília), uma hora antes do encerramento dos votos nas grandes cidades francesas.

Menos de 15 minutos após a divulgação das projeções, Le Pen admitiu a derrota na corrida eleitoral, mas destacou que o resultado representa uma vitória para o seu movimento político.

A última pesquisa divulgada pelo instituto antes do início do segundo turno na França apontou que Macron seria a intenção de voto de 57% dos cidadãos franceses, enquanto Marine Le Pen teria o voto de 43% das pessoas.

Se as estimativas iniciais se confirmarem, essa será a segunda vitória do candidato da centro-direita sobre Le Pen, que representa a extrema direita no país.

Macron será o primeiro presidente reeleito na França desde Jacques Chirac, que governou o país de 1995 a 2007. Essa será a quarta reeleição no país na chamada Quinta República, período francês que teve início em 1958.

Com informações do IG