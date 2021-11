França oferece bolsas de estudo para brasileiros

O governo francês tem um dos maiores programas de incentivo à atração de estudantes internacionais. O Campus France oferece orientação pessoal direcionada para todos os brasileiros que pensam em estudar na França. Há auxílios disponíveis para graduação, pós-graduação e cursos de curto período. Atualmente, estão abertas as inscrições para as famosas bolsas Eiffel e outros programas menores.

Para quem quer estudar na França, o Campus France orienta o estudante a se encontrar nesse momento em que, geralmente, aparecem muitas dúvidas. De acordo com Mariana Midori Isagawa, coordenadora de comunicação e promoção do Campus France Brésil, as orientações incluem “um pouco de tudo, o que a pessoa tiver dúvidas em relação ao projeto de estudos” e viagem.

Além das bolsas para os cursos de graduação, mestrado e doutorado, há também uma série de programas de curto período que ensinam, inclusive, a falar francês. Esses cursos de idioma não exigem um nível mínimo de conhecimento da língua e “a pessoa pode ir zerada de francês”, explica Mariana.

Sobre as bolsas Eiffel

Um dos maiores programas fomento do governo francês são as bolsas Eiffel, voltadas para estudantes internacionais que desejam fazer um curso de mestrado ou doutorado em uma das diversas instituições francesas. O objetivo da iniciativa é formar futuros líderes internacionais para atuar nos setores públicos e privados.

As bolsas são voltadas para formação nas áreas:

Biologia e saúde;

Transição ecológica;

Matemática e digital;

Ciências da engenharia;

História, língua e civilização francesa;

Direito e Ciências políticas;

Economia e gestão.

No mestrado, podem se inscrever estudantes de, no máximo, 25 anos, enquanto para o doutorado a idade limite é de 30 anos. As bolsas incluem auxílio para para as passagens, seguro complementar de saúde e um subsídio mensal para os estudantes no valor de 1.181 euros para mestrado e 1.700 euros para o doutorado.

Para se inscrever, os alunos devem entrar em contato com as universidades em que querem estudar e solicitar a bolsa de estudos através da própria instituição. Após aprovados, as candidaturas devem ser enviados ao Campus France de Paris até o dia 7 de janeiro. Orientações sobre todo esse processo podem ser adquiridas através das unidades da organização aqui do Brasil.

Outras bolsas disponíveis

Mariana lembra que o programa Eiffel “não cobre os gastos com a universidade”. Então, caso o aluno seja aprovado, há o valor das mensalidades nas instituições particulares, ou as taxas anuais nas universidades públicas. Essas taxas anuais variam de 2.770 euros para graduação e 3.770 euros para pós-graduação.

Entretanto a coordenadora destaca que a bolsa Eiffel pode ser combinada com outras bolsas de estudo oferecidas pelas próprias universidades. Com esses subsídios, é possível conseguir uma redução significativa dos valores das taxas anuais, que passam a custar entre 170 euros e 243 euros. “Assim que a pessoa se candidata via Campus France ela já concorre a uma dessas bolsas de exoneração parcial”.

Além dessa opção, Mariana explica que também há bolsas regionais de cada distrito, essas têm datas e critérios distintos. Os períodos de inscrições para essas bolsas podem estar abertos e, caso queira concorrer a elas, sugerimos que entre em contato com o Campus France. “Normalmente, a maior parte das bolsas vai abrir no fim do ano e vão com o processo até o ano que vem”.

Já em relação aos cursos de idiomas, além do catálogo de bolsas, é possível receber informações sobre os programas disponíveis através dos escritórios do Campus France Brésil (disponível aqui).

Sobre o Campus France

O Campus France é o principal facilitador do acesso às várias bolsas das universidades, províncias e poder público da França. No Brasil, a organização possui unidades de atendimento em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte e Brasília. A organização oferece um catálogo online (disponível aqui) com os cursos registrados pelo governo francês que oferecem bolsas de estudo e abrem candidatura para alunos internacionais.

Como receber orientação

Até o momento, o contato e solicitação de atendimento podem ser feitos através do site da Campus France Brésil (disponível aqui). Na página, o estudante responde algumas perguntas e pode criar um dossiê, entrar em contato por e-mail ou agendar conversas por Skype com o escritório de cada região. Os atendimentos presenciais e via telefone seguem suspensos, entretanto, a previsão é que retornem em 2022.

De acordo com Mariana, no atendimento, os orientadores falam sobre todas as oportunidades que correspondem ao interesse de cada estudante. A única orientação que os escritórios não podem dar é promover uma universidade específica, uma vez que o Campus France é um órgão governamental. “A gente representa todas as instituições de ensino superior”, conclui.

*Com informações de Uol