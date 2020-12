Fotógrafo amazonense Michael Dantas tem três fotos entre as melhores do ano da AFP

Há 15 anos atuando como repórter fotográfico, o amazonense Michael Dantas teve três fotos selecionadas pela Agence France-Press (AFP) parar compor o livro anual das 120 melhores fotos de 2020. A AFP é uma agência de notícias francesa, considerada uma das mais prestigiadas do mundo.

As imagens registradas pelas lentes de Michael Dantas ilustraram o conturbado cenário da pandemia do Amazonas em seu ápice. Segundo o fotógrafo, foi algo difícil de registrar, porém necessário.

“Foi um período muito complicado aqui em Manaus. Entre abril e julho eu colaborei quase diariamente para AFP. Cobri cemitérios quase todos os dias. Além de hospitais, Samu [Serviço de Atendimento Móvel de Urgência], SOS Funeral, manifestações, e etc. Foi um trabalho importante e era preciso mostrar”, descreveu o fotógrafo.

Dantas, que herdou a profissão do pai, já trabalhou em diversos veículos de comunicação como o Diário do Amazonas, Amazonas Em Tempo e, inclusive, o jornal A Crítica. Atualmente, atua como repórter fotográfico para a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC-AM).

Outras premiações

Além destas, outras fotografias de Michael Dantas renderam ao jovem fotógrafo o Prêmio Osvaldo Paquetá (Melhores do MMA Nacional) em 2017; menção honrosa no Prêmio New Holland de Fotojornalismo de 2016; primeiro lugar no Prêmio Correios de Fotografia de 2014.

Entre novembro de 2017 e janeiro de 2018, o trabalho de Dantas sobre o guaraná – fruto típico da Amazônia – resultou em uma exposição fotográfica realizada em São Paulo, que apresentou aspectos ligados a história, mitologias, lendas, economia e cultura ligados à produção do guaraná.

Fonte: A Crítica