Foto desmente Milton Ribeiro sobre encontro com pastores

Ribeiro negou encontros com pastores fora da agenda do MEC, mas prefeito publicou foto de reunião com a participação dele. (Imagem: Reprodução/Instagram)

Uma foto publicada pelo prefeito de Centro Novo do Maranhão, Júnior Garimpeiro (Progressistas), desmente a declaração do ministro da Educação Milton Ribeiro sobre encontros com pastores fora a agenda do MEC. Na imagem, publicada em rede social, é possível ver Ribeiro e o pastor Arilton Moura, acusado de pedir propina para liberar dinheiro na pasta.

Ao menos dois encontros foram realizados em um hotel de luxo em São Luiz, capital do Maranhão. Uma outra reunião reservada foi realizada em Brasília, cinco dias após Garimpeiro deixar a prisão acusado de extração e venda ilegal de ouro.

“Jantamos com o ministro, e dialogamos mais uma vez sobre pautas que são direcionadas para a construção da nova Educação de Centro Novo”, escreveu Garimpeiro.

Em entrevista à CNN Brasil, Ribeiro negou ter se encontrado com pastores fora da agenda do MEC. O ministro ainda afirmou ter avisado a Controladoria-Geral da União (CGU) sobre “conversas estranhas” em agosto do ano passado.

No mesmo mês, entretanto, a pasta empenhou R$ 300 mil para Centro Novo para a construção de uma creche. Ao todo, o MEC liberou R$ 3 milhões para o município para a conclusão da obra.

*Com Último Segundo