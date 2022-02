Fórum reúne lideranças para debater transporte aquaviário brasileiro

As hidrovias nacionais, projetos, demandas e perspectivas para 2022 são os temas do Fórum Brasileiro de Transporte Aquaviário, que acontece em Manaus, no próximo dia 24, a partir das 13h30, no auditório da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), em evento promovido pela Federação Nacional das Empresas de Navegação Aquaviária (Fenavega), em parceria com a Confederação Nacional dos Transportes (CNT) e o Sindicato das Empresas de Navegação no Estado do Amazonas (Sindarma).

Durante o evento, também acontecerá a posse da nova diretoria do Sindarma, encabeçada pelo empresário Galdino Alencar e pelos vice-presidentes Madison Almeida Nóbrega, Oziel Mustafa dos Santos Neto e Erasmo Bertolini.

Alencar destaca que o fórum representa uma importante oportunidade para reunir as lideranças do setor de logística e de infraestrutura portuária de todo o país para debater questões importantes visando ampliar a viabilidade, a modernização e traçar novas perspectivas para o transporte aquaviário brasileiro.

“No caso específico de nossa região e do Amazonas, historicamente este modal é um dos motores do desenvolvimento econômico e social, transportando passageiros e abastecendo diariamente todos os municípios do interior, mas existem gargalos que precisam ser resolvidos com urgência, como a questão da segurança na navegação fluvial, de atualização da legislação e de infraestrutura”, destacou Galdino Alencar.

Programação

Além da posse da nova diretoria do Sindarma, a programação do fórum terá a participação do presidente da CNT, Vander Costa, do deputado estadual Dermilson Chagas, presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca, Aquicultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e membro das comissões de Assuntos Econômicos e de Indústria, Comércio e Zona Franca da Aleam, e as apresentações da diretora do Departamento de Transporte Aquaviário do DNIT, Karoline Brasileiro, do presidente da Fenavega, Raimundo Holanda Cavalcante, da representante do Sindicato das Empresas de Navegação Marítima do Rio de Janeiro, Lilian Schaeffer e do presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Navegação de Apoio Portuário (Sindiporto), Luiz Felipe Antunes de Gouvêa.

Na segunda parte do fórum, serão realizadas as apresentações do diretor-executivo da Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem, comandante Luís Fernando Resano, de Carlos Augusto Cordovil da Associação Brasileira de Bunker (Abrabunker), e do presidente da Federação das Agências de Navegação Marítima (Fenamar), Marcelo Neri.

Antes do encerramento do evento, será realizado ainda um debate com a participação de todos os órgãos e entidades presentes no fórum que resultará em um documento com propostas a ser encaminhado para os órgãos e entidades públicas do Executivo e Legislativo que atuam no setor.

*Com assessoria