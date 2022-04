Fortal e Cabofolia voltam a acontecer em 2022 depois de mais de dois anos

O trio elétrico vai voltar a rodar o Brasil! O Fortal e o Cabofolia, duas grandes micaretas, escolheram o ano de 2022 como o da retomada. Após a realização do Carnatal , em dezembro de 2021, o Fortal confirmou essa semana, o retorno da micareta que move foliões de todo o Brasil. O evento não aconteceu em 2020 e 2021 devido à pandemia da covid-19.

Agora, o evento vai acontecer de 21 a 24 de julho, com a megaestrutura da Cidade Fortal, em Fortaleza (CE), com experiências exclusivas da mistura de ritmos e emoções que agitam milhões de pessoas há mais de duas décadas. O Fortal faz suspense sobre as atrações, que só devem ser divulgadas na próxima semana, mas nomes como Bell Marques, Ivete Sangalo, Claudia Leitte e Banda EVA são esperados na micareta.

Na última edição, nomes como Wesley Safadão, Bell, Alinne Rosa, Ivete, Léo Santana e Saulo Fernandes animaram os foliões.

Outra micareta tradicional, o Cabofolia vai acontecer ainda em abril, após seis anos de hiato. Em janeiro de 2021, durante a pandemia da covid-19, foi anunciado o retorno da festa com o novo gerenciamento da marca, que agora é administrada pela “Excess Produções”, do empresário Sérgio Ribeiro.

O evento, marcado para o feriado prolongado de abril (de 21 a 23), será realizado no Espaço de Eventos de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e começa com Léo Santana e Harmonia do Samba no trio, e Ludmilla no palco. No segundo dia, 22 de abril, será a vez de Bell Marques e Dennis DJ no trio elétrico. O show do palco será da banda Parangolé. Com a missão de encerrar a folia, Durval Lelys e Tuca Fernandes entram em ação no trio elétrico; O É o Tchan finaliza as apresentações da micareta no palco.

A venda dos abadás está disponível no www.cabofolia.com.br, coma opção de comprar cada dia da festa ou o combo. A micareta ficou nacionalmente conhecida por reunir os maiores nomes de Salvador e outras regiões do País, de 1998 a 2016, e promover o maior “esquenta” de carnaval. Além de Tuca, nomes como Ivete Sangalo, Chiclete com Banana, Asa de Águia, Claudia Leitte, Babado Novo e Cheiro de Amor foram alguns dos artistas que se apresentaram no carnaval fora de época.

Com informações do IG