Forças da Indonésia descobrem destroços pertencentes a submarino desaparecido

A Marinha da Indonésia perdeu o contato com o submarino na quarta-feira (21) durante exercícios de lançamento de torpedos nas águas ao norte da ilha de Bali.

Segundo informações, era esperado que o suprimento de oxigênio no submarino esgotasse esta manhã.

As autoridades da Indonésia acabam de informar que conseguiram recuperar destroços do submarino, incluindo componentes do interior do navio, que desapareceu com 53 tripulantes a bordo ao largo da costa de Bali.

“Ao longo dos últimos dias temos recuperado destroços e objetos do último local onde o submarino estava submerso”, disse aos jornalistas o comandante da Marinha, Yudo Margono.

“Os objetos não teriam saído do submarino se não houvesse pressão externa ou não houvesse danos no lançador de torpedos”.

De acordo com o Chefe do Estado-Maior da Indonésia, o submarino desaparecido foi descoberto nas águas perto de Bali a uma profundidade de 850 metros. Em comunicado, as autoridades do país informaram que estão organizando uma operação de resgate na tentativa de evacuar os sobreviventes da tripulação do submarino.

O submarino de fabricação alemã KRI Nanggala-402 estava testando um torpedo nas águas de Bali, mas não conseguiu transmitir os resultados como esperado, explicou um porta-voz da Marinha indonésia.

Austrália, Singapura e Estados Unidos estão enviando apoio para busca, com a Austrália anunciando à imprensa também nesta sexta-feira que enviará dois navios ao local, segundo a mídia.